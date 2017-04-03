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Нурсултан Назарбаев возложил венок к могиле Гейдара Алиева

3 апреля 2017, 14:05

Президент РК находится с официальным визитом в Республике Азербайджан.

Нурсултан Назарбаев возложил венок к могиле Общенационального Лидера Азербайджана Гейдара Алиева и его супруге Зарифе Алиевой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Также Глава государства возложил цветы к вечному огню на Аллее Шахидов, где захоронены героические сыны Азербайджана, павшие во имя свободы и территориальной целостности страны.

Напомним, вчера 2 апреля Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в столицу Азербайджанской Республики Баку. В Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь лидера Казахстана был выстроен почетный караул.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Азербайджаном были установлены 27 августа 1992 года. Новый импульс развития двусторонним отношениям дали государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Астану в марте 2004 года и государственный визит Президента Нурсултана Назарбаева в Азербайджан в мае 2005 года.

Фото © Sputnik / Владимир Федоренко

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