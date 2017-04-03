В Астане амнистировали врачей-гинекологов, виновных в смерти роженицы
3 апреля 2017, 14:12
Осужденные на 2,5 года лишения свободы с запретом на право заниматься врачебной деятельностью освобождены от основного наказания.
Суд применил амнистию в отношении двух гинекологов в Астане, которые были признаны виновными в смерти женщины после родов, следует из резолютивной части приговора суда.
На скамье подсудимых оказались 50-летняя акушер-гинеколог Центра материнства и детства и 60-летняя бывшая заведующая платным отделением гинекологии центра, которая сейчас находится на пенсии. Женщины предстали перед судом по статье 317 часть 3 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Согласно материалам уголовного дела 37-летняя пациентка в январе 2015 года встала на учет по беременности в республиканский диагностический центр. Через два месяца она перевелась в отделение платной гинекологии при Центре материнства и детства, где заведующей на тот момент была одна из подсудимых. Она же вела оставшийся срок беременности.
Роды принимала другая подсудимая, которая в процессе родоразрешения провела кесарево сечение. Через несколько дней роженица скончалась. По версии врачей, она умерла от эмболии околоплодных вод. Родственники умершей не смогли смириться с ее смертью и подали в суд на двух медиков. Они заявили, что смерть наступила в результате разрыва матки и последующего кровотечения. Дело рассматривалось в районном суде №2 Есильского района. В конце марта суд признал медиков виновными в ненадлежащем выполнении профессиональных медицинских обязанностей, повлекшем смерть человека.
Судья приговорил их к лишению свободы сроком на 2,5 года с лишением права заниматься акушерско-гинекологической деятельностью сроком на три года. Однако в связи с амнистией они освобождены от назначенного основного наказания.
Также суд приговорил взыскать с каждого врача моральный вред в размере одного миллиона тенге, приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня провозглашения. За последний год это второй случай, когда врачи обвиняются в смерти роженицы. В прошлом году в Астане по подобному обвинению судили одного из лучших столичных акушеров-гинекологов Владимира Калашникова и анестезиолога-реаниматолога Григория Азарова. Первоначально Калашников и Азаров были приговорены к одному году лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком два года. Затем апелляционный суд изменил срок наказания на условный и освободил медиков из зала суда.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Public Domain
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