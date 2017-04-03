В Астане амнистировали врачей-гинекологов, виновных в смерти роженицы

На скамье подсудимых оказались 50-летняя акушер-гинеколог Центра материнства и детства и 60-летняя бывшая заведующая платным отделением гинекологии центра, которая сейчас находится на пенсии. Женщины предстали перед судом по статье 317 часть 3 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Согласно материалам уголовного дела 37-летняя пациентка в январе 2015 года встала на учет по беременности в республиканский диагностический центр. Через два месяца она перевелась в отделение платной гинекологии при Центре материнства и детства, где заведующей на тот момент была одна из подсудимых. Она же вела оставшийся срок беременности.





Роды принимала другая подсудимая, которая в процессе родоразрешения провела кесарево сечение. Через несколько дней роженица скончалась. По версии врачей, она умерла от эмболии околоплодных вод. Родственники умершей не смогли смириться с ее смертью и подали в суд на двух медиков. Они заявили, что смерть наступила в результате разрыва матки и последующего кровотечения. Дело рассматривалось в районном суде №2 Есильского района. В конце марта суд признал медиков виновными в ненадлежащем выполнении профессиональных медицинских обязанностей, повлекшем смерть человека.



