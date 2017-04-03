Минкульт предложил ужесточить механизм досудебной блокировки пиратских сайтов

Ведомство также выступило с инициативой привлекать соцсети к отвественности за размещение нелегального контента.

Министерство культуры разрабатывает законопроект о защите национальных фильмов в интернете, ужесточающий механизм блокировки сайтов. По замыслу ведомства, интернет-страницы с незаконно размещенными российскими лентами будут блокироваться без суда за пару дней. Предложение может быть внесено в Госдуму в виде поправок к законопроекту о блокировке «зеркал» пиратских ресурсов, сообщает «КоммерсантЪ».

По данным издания, предложенный министерством механизм предполагает следующее: при обнаружении незаконно размещенного в интернете фильма правообладатель может обратиться с соответствующим заявлением в Минкульт. Ведомство, подтвердив данные о владельце авторских прав, в течение дня выносит решение о блокировке страницы с фильмом и направляет его в Роскомнадзор. Надзорная служба «незамедлительно» и без суда направит операторам связи уведомление о блокировке соответствующих страниц, а поисковикам запретит давать ссылки на эти ресурсы. На то, чтобы оспорить решение, сайтам предоставляется десять дней. В случае повторного нарушения в течение десяти дней правообладатель может может обратиться в суд с требованием о постоянной блокировке сайта, которое будет рассмотрено в «упрощенном порядке».

Помимо этого, Минкульт предлагает лишить соцсети (на них приходится основная масса нарушений авторских и смежных прав) статуса информационных посредников и привлекать к ответственности наравне с пользователем, разместившим нелегальный контент. Соответствующий законопроект уже разработан и после одобрения коллегии будет опубликован для общественного обсуждения.

Как подчеркнула глава нормативно-правового департамента Министерства культуры Наталья Ромашова, соцсети не ограничивают объем загруженных файлов и позволяют загрузить не только домашнее видео, но и фильмы. «То есть владельцы сайтов прекрасно понимают, как пользуются этими возможностями», - отметила Ромашова.

По ее словам, в случае ужесточения законодательства, правообладатель может предъявить владельцу сайта меры пресечения и тот будет нести ответственность наравне с лицом, разместившим пиратский контент.

Адвокат по интеллектуальной собственности Роман Алымов назвал подобное предложение нереалистичным. По его мнению, соцсети просто физически не могут проводить полноценный юридический анализ каждого загруженного файла. «Для этого им придется нанять штат юристов и заселить ими небольшой микрорайон», - считает адвокат.