Теннисистка из ВКО стала победителем международного турнира

Талантливые спортсмены из стран ближнего зарубежья поборолись за звание лучшего на международном турнире по большому теннису Азиатской серии ATF в Фергане. В результате напряженной игры первое место заняла Татьяна Николенко из Усть-Каменогорска.





Как сообщили в управлении физической культуры и спорта, на днях в Фергане завершился престижный международный турнир по большому теннису Азиатской серии ATF. Участие в нем приняли лучшие спортсмены от 10 до 14 лет из стран ближнего зарубежья. Восточно-Казахстанскую область представила юная Татьяна Николенко. Из своих 13 лет, 6 она посвятила большому теннису. Занятия в Теннисном центре Усть-Каменогорска не прошли бесследно.





Последние три года Татьяна Николенко занимает первые ступени на пьедестале почета. В прошлом году она стала чемпионкой Казахстана, победив на турнире серии Gold в Алматы, а также заняла первое место на международном чемпионате памяти Августина Вельца.





Победа на международном турнире по большому теннису в Фергане Татьяне далась не просто. Но упорство и труд помогли ей обойти самых сильных игроков соревнований. Так она выиграла претендентку на ожидаемое первенство первую сеяную А.Корнилову из Узбекистана, а в полуфинале обыграла казахстанку С.Кенжебаеву.





Как отмечает тренерский состав Теннисного центра Усть-Каменогорска, Татьяна очень сильная спортсменка с волевым характером. Победа на международном соревновании такого масштаба подарила ВКО действующего чемпиона в этом виде спорта.