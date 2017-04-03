Руководство АО «Самрук-Энерго» представило итоги деятельности за 2016 год на встрече с коллективом

30 марта в АО «Самрук-Энерго» состоялось отчетное собрание трудового коллектива холдинга, на котором подведены итоги работы за 2016 год и обозначены задачи на 2017 год.





Председатель Правления Алмасадам Саткалиев отметил, что оперативно принятые антикризисные меры в виде оптимизации инвестиционной программы, снижения операционных затрат, и дополнительные поступления от экспорта электроэнергии, обеспечили положительные производственные и финансовые результаты. Консолидированная прибыль АО «Самрук-Энерго» по итогам 2016 года составила порядка 18 млрд. тенге при плане 6,5 млрд. тенге или перевыполнение на 187%.





Выработка электрической энергии по группе «Самрук-Энерго» увеличилась до 22,5 млрд. кВтч, что на 167 млн кВтч больше, чем в 2015 году. Компания последовательно сокращает воздействие на окружающую среду, в том числе через увеличение доли альтернативных источников энергии. В 2016 году доля чистой электроэнергии, полученной без сжигания угля и газа, в общем объеме производства достигла 15,7%. За счет реализации комплексной программы природоохранных мероприятий и увеличения выработки электроэнергии на объектах ВИЭ и ГЭС, по сравнению с 2015 годом сократились удельные выбросы загрязняющих веществ на 3%. Удельные выбросы золы уменьшились на 15%.









Объемы передачи электроэнергии составили 12,1 млрд. кВтч, реализация электроэнергии 8,4 млрд. кВтч, выработка тепловой энергии 6,8 млн. Гкал.





Объем добычи угля вырос на 2% к аналогичному периоду 2015 года до 35 млн. тонн. Из этого объема 74% поставлено на внутренний рынок Казахстана, экспорт угля составил 9,2 млн. тонн.

Возобновление поставок электроэнергии в Российскую Федерацию в 2016 году обеспечило экспорт в размере 1,8 млрд. кВтч. В Кыргызскую Республику поставлено 133 млн. кВтч что на 23% выше уровня 2015 года. Данные результаты были обеспечены за счет усиления функции продаж и трейдинга на базе Торгового дома «Самрук-Энерго» в рамках программы трансформации компании.





В 2016 году успешно реализованы крупные инвестиционные проекты общей стоимостью 48,7 млрд. тенге. Построен региональный диспетчерский центр в г.Актау, произведена замена турбоагрегата №3 Актобе ТЭЦ, обеспечен пуск котлоагрегата №8 на Алматинской ТЭЦ-2, завершена модернизация ОРУ-500 кВ Экибастузской ГРЭС-1.





Выполнение инвестиционных программ обеспечило снижение показателей по технологическим нарушениям среди производственных ДЗО. В 2016 году отсутствовали отказы I степени и аварии.

Отчетная встреча прошла с участием топ-менеджеров дочерних компаний. Руководители Экибастузской ГРЭС-1, АлЭС, Богатырь-Комир и других компаний доложили об итоговых показателях деятельности и планах на 2017 год.





Председатель Правления озвучил новые задачи и вызовы на 2017 г. Прежде всего, это продвижение на новые рынки, обеспечение прибыльности, выполнение производственной и инвестиционной программ, повышение эффективности деятельности компании. Выполнение данных задач создаст необходимую основу для обеспечения интересов государства и ожиданий единственного акционера, а также развития компании и каждого работника



