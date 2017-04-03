Названы самые выносливые машины

В США решили выяснить, какой автомобиль на их рынке является самым выносливым. Для этого спецы из iSeeCars собрали данные о 13 млн машин не старше 1980 года выпуска. Все они были проданы на вторичном рынке, сообщает kolesa.kz





В этом массиве аналитики отобрали авто с пробегом более 320 тысяч километров и посчитали их долю от общего количества экземпляров каждой модели. В абсолюте наиболее выносливой машиной оказался Ford Expedition. Из числа этих внедорожников 5.7 % пробежали свыше 320 тысяч. На второй строчке разместился Toyota Sequoia — 5.6 %, а на третьем Chevrolet Suburban — 4.8 %.













При этом в отдельный рейтинг специалисты вынесли легковые машины и минивэны (то есть исключили внедорожники и пикапы). И если в абсолюте наилучшим показателем были 5.7 %, то в числе легковушек победителем оказался седан Toyota Avalon (2.6 %). Серебро досталось Honda Accord (2.3 %), а бронзу забрал вэн Honda Odyssey (2.3 %).













Внимательные читатели заметят, что на высоких позициях в списке значатся и две очень необычные машины: Chevrolet Impala (1.5 %) и Ford Taurus (1.9 %). Эту особенность аналитики объясняют тем, что оба седана используются на службе в полиции, где за автомобилями пристально следят и ухаживают.