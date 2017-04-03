Провокация на ровном месте: землю у народа изымать не будут

Несколько блогеров одновременно сообщили, что «закон снова попрали — у народа отнимут землю за копейки!». Проверка фактов показала: слухи, что строительные компании будут изымать земли у граждан Казахстана под свои нужды, не соответствуют действительности.

В частности, несколько дней назад экономист Денис Кривошеев сделал об этом заявление на своей странице в социальной сети Facebook. Он написал, что принятые недавно поправки в закон о земельных отношениях теперь дадут возможность девелоперам, не договариваясь с владельцами земли, через суд выкупать землю по кадастровой стоимости в десятки раз дешевле.

— Неважно, идет ли речь о старых домах с большими участками или о многоквартирных строениях. Вы больше не защищены. Вас могут снести в любой момент и фактически выгнать на улицу с жалкими копейками в руках! — писал экономист.

Солидарное с ним высказывание сделал Ибраш Нусупбаев:

— …теперь застройщик коммерческого жилья имеет право подать в суд на владельца участка и выкупить его участок по кадастровой цене за 100-150 тысяч тенге. Затем на этом участке построить 9 этажный дом и продать квартиры по цене 900 тысяч тенге за один кв. метр. Блеск! — написал он.

Однако в поправках ни слова не сказано о строительных компаниях. Предлагаемые новшества связаны с предоставлением акимам возможности изъятия земельных участков для государственных нужд — для обеспечения населения участками под индивидуальное жилищное строительство. Указанные поправки не касаются субъектов предпринимательства и строительства коммерческих объектов.

Спекуляции на земельном вопросе

По словам Жанар Каржановой, исполняющей обязанности заместителя председателя Комитета по управлению земельными ресурсами, заявления о том, что изменения в Земельный кодекс дадут возможность строительным компаниям изымать земельные участки у граждан Казахстана, абсолютно необоснованы.

— Так трактовать предлагаемые поправки в закон, как их трактует Денис Кривошеев, нельзя.

Получается, население намеренно вводят в заблуждение, спекулируя на земельном вопросе, — утверждает Жанар Каржанова

Она подчеркивает, что одним из основополагающих принципов земельного законодательства является сохранение земли как природного ресурса и основы для жизнедеятельности населения.

— Согласно ст. 84 Земельного кодекса РК и Закону о государственном имуществе, принудительное отчуждение земельного участка государством осуществляется только в исключительных случаях — когда у государства нет другого альтернативного способа удовлетворения этих нужд.

Процедура изъятия осуществляется с условием равноценного возмещения имущества и только с согласия собственника,

— утверждает Каржанова.

Причисление ИЖС к исключительным случаям, по словам Каржановой, было сделано в связи с острой нехваткой земель для строительства гражданами индивидуальных домов и сокращение существующих очередей на получение земли.

Людям не хватает земель под ИЖС

Каржанова утверждает, что сегодня на специальном учете

в очереди на бесплатное получение 10 соток земли под ИЖС стоят более 1 млн казахстанцев

— Это один из актуальных вопросов, который сегодня волнует население. Многие граждане высказывают недовольство, что государство не предоставляет положенные им десять соток. По данным акимата, 80% поступивших заявлений на получение участка приходится на областные центры и города республиканского значения — территории вокруг Астаны и Алматы. Но эти заявления пока удовлетворить невозможно, так как в указанных регионах земля для выделения под ИЖС отсутствует. Есть земли только сельскохозяйственного назначения. Поэтому Комиссией по земельной реформе, в состав которой вошли общественные деятели и гражданские активисты, были предложены эти нормы.

Делается это во благо народа. Изъятие земли для коммерческих целей или какой-то иной застройки не допускается,

— заявляет Каржанова.

По ее словам, действующие нормы законодательства не позволяют изымать земли под ИЖС, даже если строительство ИЖС предусмотрено генеральным планом. Законопроектом же предусматривается обеспечение потребности населения в земельных участках для ИЖС путем изъятия земель в соответствии с генеральным планом. А в связи с расширением границ городов в их черту попали земли сельхозназначения — именно они и будут изыматься для государственных нужд.

Земли приватизировали в 90-х

— Именно для решения возникшей проблемы предложением Комиссии по земельной реформе предоставление земли для ИЖС было включено в перечень исключительных случаев для принудительного отчуждения.

Все земельные участки в пригородных зонах сегодня уже распределены. В свое время после распада колхозов и совхозов они были приватизированы

или взяты в аренду на длительный срок местными жителями. Сейчас же местные исполнительные органы не имеют права изымать эти земли — для этого нужно основание, — говорит она.

Жанар Каржанова уточняет, что для ИЖС участки должны располагаться на подготовленных площадках: иметь электросети, автодороги и возможность подведения водоснабжения.

По ее словам, при отчуждении земельного участка собственнику и арендатору государство возмещает его стоимость или предлагает равнозначный земельный участок для ведения сельского хозяйства, в порядке, установленным Законом о госимуществе. Стоимость сельхозземель определяется в размере выплаченной суммы государству, то есть по кадастровой стоимости. Если земля приобретена по гражданско-правовой сделке — то по стоимости, указанной в сделке, но не превышающей рыночную.

Кадастровая стоимость сельхозземель рассчитывается за 1 га площади и зависит от региона, назначения и состояния земли

Кроме того, землепользователю будут возмещены убытки.

Острая нехватка пастбищ

Проблема нехватки пастбищных угодий для населения была одной из обсуждаемых как комиссией по земельной реформе, так и населением. По предложению комиссии, в законопроект внесена норма, позволяющая изымать пастбищные угодья для нужд государства.

— В селах сейчас наблюдается острая нехватка земель для выпаса скота, поголовье которого ежегодно растет. В 90 годах земли вокруг сел были распределены по условным долям гражданам, которые проживали там на тот момент. У людей в то время поголовье скота было меньше и земли было достаточно с учетом перспективного развития населенных пунктов. На сегодня потребность в пастбищах увеличилась, так как по сравнению с теми годами личное подворье населения выросло в разы. Сейчас же государство делает шаги, чтобы обеспечить сельчан пастбищами и сенокосами. Местные жители будут получать свою прибыль и развивать подсобные хозяйства, — рассуждает Каржанова.

При этом решать, какие земли стоит изъять и насколько это осуществимо, будет земельная комиссия, созданная местными исполнительными органами, наполовину состоящая из представителей общественных советов. Она и будет обосновывать целесообразность изъятия тех или иных земель, подкрепляя свои доводы произведенными расчетами.

— Мы стараемся все сделать для удовлетворения нужд населения и потребностей каждого гражданина,

— говорит Каржанова.

Ограничения не коснутся давних арендаторов

Новые поправки в земельный закон предусматривают теперь и ограничения на количество арендуемой земли одним человеком. Однако, как отмечает Жанар Каржанова, данное изменение коснется только новых арендаторов земли.

— На те земли, которые были предоставлены государством в аренду до введения поправок, согласно нормам статьи 43 Закона о нормативных актах, действие нормативных правовых актов не распространяется, — подчеркивает она.

Однако

если арендаторы или владельцы больших сельхозплощадей не будут использовать их по назначению, государство теперь вправе принудительно изъять их в судебном порядке

— Необходимо отметить, что прежде чем принять меры по изъятию, государство дает возможность собственнику или арендатору начать работать на земле, установив для этого годичный срок. В случае, если никаких мер по использованию земли не будет предпринято, государство обратится с иском в суд. Изъятый по решению суда земельный участок будет реализован на торгах, а вырученные деньги, за вычетом расходов на проведение торгов, будут возвращены владельцу земли, — говорит Каржанова.

При этом она отмечает, что владелец земли вправе сам продать свою землю, если не желает использовать ее по назначению. Для нового хозяина срок, данный для использования земли по целевому назначению, не увеличится. Он будет исчисляться с момента выдачи предписания прежнему хозяину. То есть земля при сделке купли-продажи переходит к новому владельцу с обременениями.

— Раньше мы часто сталкивались с тем, что предписание землепользователям давались, но те продолжали использовать землю либо не по назначению, либо вовсе ею не пользоваться

Затем, когда сроки предписаний истекали, они быстро продавали землю, а новому владельцу земли давался новый срок. И так могло продолжаться бесконечно — покупатели менялись, а земля по назначению не использовалась. Сейчас государство отрегулировало это вопрос только в благих целях, — заключает Каржанова.

Татьяна Киселёва