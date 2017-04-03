Второй этап Abu Dhabi Desert Challenge и 45-градусная жара проверили на прочность технику

«Приключения» для нашей команды начались еще во время проезда по лиазону (часть «не боевого» маршрута этапа, до, между и после спецучастка), когда весь караван гонщиков был остановлен полицией. Дело в том, что по закону ОАЭ квадроциклистам запрещено ездить по автобану. Организаторы гонки, впрочем, оперативно разрешили эту ситуацию, и пилотов отпустили, а затем было передвинуто время старта из-за этого недоразумения, сообщает Дело в том, что по закону ОАЭ квадроциклистам запрещено ездить по автобану. Организаторы гонки, впрочем, оперативно разрешили эту ситуацию, и пилотов отпустили, а затем было передвинуто время старта из-за этого недоразумения, сообщает Zakon.kz





Второй острой проблемой на этом этапе стала страшная жара в 45 градусов, все участники заезда начали испытывать проблемы с водой уже после первых точек. При этом гонщики в такой ситуации старались не только состязаться с друг другом, но и оказывать по необходимости помощь. Так, например, пилот Astana Motorsports Кирилл Солоха, несмотря на собственные проблемы с коробкой передач, девять километров буксировал сломавшегося в песках аргентинского «коллегу».

Самому же Кириллу из-за проблем с квадроциклом затем пришлось добираться до финиша через лиазон. Организаторы за это оштрафовали казахстанца на 17 часов. Сейчас квадроцикл Солохи находится в ремонте и третий этап с большой вероятностью он пропустит.





Самым быстрым из Astana Motorsports в этот раз оказался Максим Антимиров и это при том, что он также останавливался в песках, чтобы помочь сопернику из Перу. Потеряв время, он ринулся отыгрываться, но на одном из встречных барханов сильно ударился о руль квадроцикла. Пострадал и «железный конь» (сильно погнулся руль) и сам Максим – рассек бровь. Кровотечение удалось остановить только в медпункте на бивуаке.





Еще один наш пилот Тимур Байжиенов смог финишировать даже несмотря на переворот на дюне. Больше же всех в этот раз не повезло Азамату Тлеулесову. В ходе гонке у него порвалась цепь и Азамат просто застрял посреди пустыне под палящим солнцем. Ему пытался оказать помощь Байжиенов, но в «полевых» условиях сделать ничего не удалось, и гонщики решили, что Тимуру нельзя терять время и нужно продолжать гонку.





Тлеулесов при этом остался один без воды и перспективы закончить этап с приемлемым временем. Азамат же не стал сидеть не месте и решил вернуться пешком назад, где ему удалось найти порванную цепь, чтобы затем починить квадроцикл на бивуаке. Но такая «прогулка» не могла закончиться ничем хорошим – Тлеулесов получил солнечный удар средней степени с головокружением и тошнотой. Спасли пилота в прямом смысле проезжавшие мимо журналисты. Азамату удалось передохнуть в машине с кондиционером, но затем, посовещавшись с менеджером команды, было решено нажать тревожную кнопку на спец. оборудовании безопасности. Тлеулесов был эвакуирован вертолетом и в чувства его затем приводили почти два часа. В этот же день с аналогичными солнечными ударами медицинский пункт посетили 14 участников ралли-рейда.





При этом механики команды продолжают искать решение проблемы с цепью, чтобы восстановить квадроцикл Тлеулесова к третьему этапу.





В итоге гладко не прошел второй этап Abu Dhabi Desert Challenge ни для одного из казахстанцев – Сергей Кистанов, бодро стартовавший, остановился за 25 километров до дозаправки (не рассчитал топливо из-за неприятного инцидента с полицией на старте гонки). Выручили Сергея местные жители, одолжив и топливо, и воду.





Напомним, что Abu Dhabi Desert Challenge – это во многом тестовый «полигон» для Astana Motorsports. Сейчас формируется состав команды квадроциклистов для участия главном старте сезона – «Дакаре», поэтому подобные боевые во всех смыслах отрезки гонки бесценны с точки зрения опыта.



