 
Облачно: дождь

Алматы

Облачно: дождь

Вероятность осадков: 81%

Влажность: 87%

Давление: 703 мм рт. ст.

Ветер: западный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

314.50

3 апреля 

Курс НБРК

313.73

-

АЛМАТЫ

Покупка

313.00

Продажа

314.50

АСТАНА

Покупка

312.00

Продажа

313.50

Подробнее
337.00

3 апреля 

Курс НБРК

334.94

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.00

Продажа

337.00

АСТАНА

Покупка

335.60

Продажа

336.50

Подробнее
Новости за сегодня

Назарбаев провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

 

Были обсуждены состояние и перспективы развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Нурсултан Назарбаев отметил традиционно дружеский характер двусторонних отношений между Казахстаном и Азербайджаном, обусловленный давними историческими и культурными связями.

Глава государства подчеркнул, что в современных условиях серьезную динамику развитию дальнейшего партнерства двух стран могут придать новые тенденции, имеющие место в мировой экономике.

Мы видим, что происходящие в мире кризисные явления наносят серьезный урон национальным экономикам. Вместе с тем, это позволяет использовать скрытые возможности, создавая новые совместные производства. Диверсифицируя экономику, следует уделить внимание инновационным технологиям, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил необходимость наращивания взаимодействия по всему спектру двустороннего сотрудничества, включая развитие транзитно-транспортного потенциала Казахстана и Азербайджана.

Данная встреча должна послужить новым импульсом для запуска наших отношений в новом формате, позволяющем более тесно развивать взаимодействие наших стран, - сказал Президент Казахстана.

Также Глава государства обратил внимание на взаимопонимание и близость позиций обоих государств в международной сфере. Кроме того, Нурсултан Назарбаев поздравил И.Алиева с прошедшим в 2016 году референдумом, в ходе которого народ Азербайджана поддержал изменения в конституцию, направленные на продление срока полномочий президента страны.

В свою очередь, И.Алиев отметил важность визита Президента Казахстана в контексте дальнейшего углубления и расширения сотрудничества.

Уверен, что готовящиеся сегодня к подписанию документы, будут способствовать дальнейшему углублению двусторонних отношений. Казахстан является для нас дружественной, братской страной, и мы придаем большое значение сегодняшней встрече, - сказал И.Алиев.

Также Президент Азербайджана отметил достигнутые успехи Казахстана под руководством Нурсултана Назарбаева.

 

 

3 апреля 2017, 14:50
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код