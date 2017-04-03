Назарбаев провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Были обсуждены состояние и перспективы развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Нурсултан Назарбаев отметил традиционно дружеский характер двусторонних отношений между Казахстаном и Азербайджаном, обусловленный давними историческими и культурными связями.

Глава государства подчеркнул, что в современных условиях серьезную динамику развитию дальнейшего партнерства двух стран могут придать новые тенденции, имеющие место в мировой экономике.

⁃ Мы видим, что происходящие в мире кризисные явления наносят серьезный урон национальным экономикам. Вместе с тем, это позволяет использовать скрытые возможности, создавая новые совместные производства. Диверсифицируя экономику, следует уделить внимание инновационным технологиям, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил необходимость наращивания взаимодействия по всему спектру двустороннего сотрудничества, включая развитие транзитно-транспортного потенциала Казахстана и Азербайджана.

⁃ Данная встреча должна послужить новым импульсом для запуска наших отношений в новом формате, позволяющем более тесно развивать взаимодействие наших стран, - сказал Президент Казахстана.

Также Глава государства обратил внимание на взаимопонимание и близость позиций обоих государств в международной сфере. Кроме того, Нурсултан Назарбаев поздравил И.Алиева с прошедшим в 2016 году референдумом, в ходе которого народ Азербайджана поддержал изменения в конституцию, направленные на продление срока полномочий президента страны.

В свою очередь, И.Алиев отметил важность визита Президента Казахстана в контексте дальнейшего углубления и расширения сотрудничества.

⁃ Уверен, что готовящиеся сегодня к подписанию документы, будут способствовать дальнейшему углублению двусторонних отношений. Казахстан является для нас дружественной, братской страной, и мы придаем большое значение сегодняшней встрече, - сказал И.Алиев.

Также Президент Азербайджана отметил достигнутые успехи Казахстана под руководством Нурсултана Назарбаева.