Машинный разум создаст батареи для Toyota

По словам главного научного сотрудника TRI Эрика Кроткова, возможности машинного разума позволят «Тойоте» приблизиться к осуществлению одной из главных целей – снижению уровня выбросов CO2 на 90% к 2050 году.

Исследовательский институт «Тойоты» (Toyota Research Institute, TRI) решил применить искусственный интеллект и машинное обучение для разработки новых материалов, которые будут использоваться в аккумуляторах электромобилей и топливных ячейках водородомобилей. Для реализации этой цели TRI запускает четырехлетний научный проект стоимостью в 35 миллионов долларов, в котором примут участие ведущие институты и университеты США – Стэнфордский, Массачусетский технологический, Коннектикутский, Мичиганский – а также другие организации, занимающиеся исследованиями в области материаловедения.





Ключевая идея состоит в том, чтобы не только открыть новые материалы, которые позволят сделать более эффективные источники питания для электрокаров и машин на топливных элементах, но и изобрести способы, которые позволят находить такие материалы гораздо быстрее, то есть развить само материаловедение как науку.





По словам главного научного сотрудника TRI Эрика Кроткова, возможности машинного разума позволят «Тойоте» приблизиться к осуществлению одной из главных целей – снижению уровня выбросов CO2 на 90% к 2050 году. Ученые, уже подключившиеся к проекту, говорят о нем с большим воодушевлением, поскольку сотрудничества подобного масштаба в этой области еще не было, а в прошлом подобные разработки занимали целые десятилетия. В частности, в Стэнфордском университете проявляют особый интерес к созданию новых катализаторов для топливных элементов.





В настоящее время линейка «зеленых» моделей Toyota включает ряд гибридов, которых автопроизводитель продал уже свыше 10 миллионов, и водородный седан Mirai. Выпуск электрокаров японцы собираются наладить к концу десятилетия. Как сообщалось ранее, их запас хода превысит 300 км. Разрабатывать электромобили Toyota намерены совместно с Mazda.



