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7 апреля объявлен Днем мужества

3 апреля 2017, 15:02

У Монумента защитников Отечества в Астане состоится торжественное мероприятие с участием руководства МВД и Главного командования Нацгвардией РК.

В Казахстане 7 апреля в Нацгвардии объявлен Днем мужества. Об этом в рамках еженедельного брифинга Службы центральных коммуникаций сообщил официальный представитель СЦК Мурат Жуманбай, передает Zakon.kz

«В честь памяти 17 военнослужащих Внутренних войск, погибших 7 апреля 1995 года при исполнении воинского долга по охране внешних границ СНГ на таджикско-афганском участке, в этот день во всех регионах страны, где дислоцированы части Национальной гвардии, личный состав, ветераны, сослуживцы погибших, друзья и товарищи соберутся у обелисков, памятников отдать дань памяти и уважения тем, кто до конца выполнил свой воинский долг за безопасность и независимость Родины», - проинформировал М. Жуманбай.

По словам официального представителя, в Астане у Монумента защитников Отечества состоится торжественное мероприятие с участием руководства МВД и Главного командования Национальной гвардией РК, депутатов Парламента и общественных деятелей.

Фото: ortcom.kz



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