Как Аблязов привлек Храпунова к преступной деятельности

В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу бывшего руководителя БТА Банка Мухтара Аблязова. 3 апреля прокуроры зачитали обвинительный акт , в котором раскрывается преступная схема по хищению денег, разработанная Аблязовым и его сообщниками. В их списке значится и зять Аблязова Ильяс Храпунов





Как отмечает гособвинение, по мере хищения средств Банка, определенная их часть отмывалась за рубежом отдельной преступной группой из числа руководителей и сотрудников английской компании "Ист Бридж Кэпитал Лимитед". Эта компания была зарегистрирована в 2003 году в Лондоне, имела офис в Москве. Напрямую она не была связана с хищением денег в Казахстане. Но ее руководители являлись доверенными партнерами Аблязова. Как сказано в обвинительном акте, компания "Ист Бридж Кэпитал Лимитед" выступила инвестиционным холдингом по отмыванию всех похищенных активов и управлению ими.





Значимость ОПС (организованное преступное сообщество) Аблязова выросла, когда его механизмы были выявлены правоохранительными органами Казахстана. И местонахождение Аблязова было установлено в Великобритании. По иску Банка Высокий суд Лондона обязал Аблязова раскрыть свои активы. Пытаясь ввести в заблуждение суд Лондона, грубо игнорируя его приказы, препятствуя объективному судебному разбирательству, по указанию Аблязова компания "Ист Бридж Кэпитал Лимитед" переписывала его активы на другие оффшорные компании. После того, как руководителей "Ист Бридж" стали вызывать в Высокий суд Лондона, все документы и полномочия по управлению активами перешли в кипрскую компанию. Данная компания администрировала активы Аблязова, скрываемые за сетью оффшорных компаний. К числу скрываемого Аблязовым имущества относится недвижимость в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, где жил сам Аблязов и его родственники. В частности, это особняк Bushes Avenue Лондона, включающий в себя бальный зал длиной 50 футов, библиотеку, 9 спален, бассейн, турецкую баню и т.д. А также поместье площадью 100 акров, включающее 8 домов, сады, террариум, две квартиры в Лондоне.





После того, как финансовыми регуляторами и надзорными органами Казахстана были выявлены незаконные операции с денежными средствами, лидер ОПС Аблязов, руководители преступных групп и их участники выехали за пределы Казахстана. Преступное сообщество при этом не распалось, а было полностью переориентировано на сокрытие похищенных денег на территории иностранных государств при помощи оффшорных компаний. Совершались операции по купле/продаже дорогостоящих активов, недвижимости, акций, доли участия в различных компаниях.





Для сохранения имущества и с целью сокрытия его происхождения ОПС Аблязова было вынуждено совершать многочисленные операции по переоформлению активов на другие оффшорные компании. В ходе судебного разбирательства новые собственники активов проверялись, в конечном итоге выяснялось, что реальным их собственником оставался Аблязов, но уже через сеть подконтрольных компаний. Дальнейшая процедура переоформления активов на другие компании могла лишь оттянуть время доказывания в суде фактов о принадлежности их Аблязову, но не избежать этого. Это также влияло на формирование негативного мнения о нем у Высокого суда Лондона. В связи с этим Аблязов привлек в ОПС своего зятя Ильяса Храпунова, которому он передавал часть похищенных денег для дальнейшей легализации и отмывания. Одной из главной причин включения Храпунова в преступное сообщество являлось то, что он не был субъектом уголовного расследования, проводимого правоохранительными органами Казахстана, России, Украины, Венгрии и др. стран. Кроме того, Храпунов был владельцем группы компаний Swiss Development Group, созданной на денежные средства его родителей Виктора и Лейлы Храпуновых. Основная деятельность компании была направлена на поиски перспективных инвест проектов, и их финансирование. Эти факторы и сказалась на выборе Аблязовым Храпунова в качестве приемника похищенных денег. Но передача денег Храпунову не позволяла последнему распоряжаться ими по своему усмотрению. Каждая финансовая операция согласовывалась и утверждалась лично Аблязовым.





Храпунов дополнительно подобрал в группу компаний Swiss Development Group необходимое количество сотрудников для осуществления предпринимательской деятельности, истинной целью которой на самом деле являлось отмывание денег преступного сообщества Аблязова. Роль Храпунова в легализации была выявлена после задержания и ареста Аблязова в июле 2015 года во Франции. Находясь в тюрьме города Леон, Аблязов продолжал контролировать действия участников организованного преступного сообщества по отмыванию и сокрытию похищенных у Банка денег.





Ирина Капитанова