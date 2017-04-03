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Новости за сегодня

Акимат Астаны начал принимать горожан по принципу ЦОНов

 

Отныне все управления города будут работать по аналогии с ЦОНами, передает корреспондет МИА «Казинформ».

Если раньше жителям приходилось проходить через бюро пропусков, оставлять на входе смартофоны, планшеты и компьютеры, а потом самим искать кабинеты управлений, то сейчас все организовано на первом этаже. Представители 15 управлений столицы консультируют, оказывают услуги, принимают жалобы и обращения по принципу «одного окна». А в холле здания теперь размещена зона отдыха.

«Для комфортного ожидания мы предоставили гражданам такую зону отдыха, где есть вода и телевизор. Также людям разрешено пользоваться сотовыми телефонами на первом этаже здания. Появился ресепшн, где работают три сотрудницы в специальной форме с национальным колоритом, владеющие двумя языками. Они будут направлять граждан в нужные управления и давать необходимую информацию», - пояснила руководитель пресс-службы акима Астаны Эльвира Жургенбаева.

 

Анеля Касымова

 

3 апреля 2017, 14:56
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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