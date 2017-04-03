Минюст готов обсудить предложение о сдаче экзаменов для получения гражданства РК

В Министерстве юстиции РК ответили на предложение депутата Мажилиса Азата Перуашева проводить экзамены для желающих получить гражданство Казахстана, сообщает Zakon.kz.

«Это весьма интересное предложение. Это практика многих стран. Но нам еще предстоит его обсудить и взвесить все плюсы и минусы. Пока же говорить о каких-то результатах и позиции министерства юстиции преждевременно», - сказал официальный представитель ведомства Олжас Рамазанов на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, что в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК председатель фракции партии «Ак жол» Азат Перуашев обратился к правительству с предложением ввести для иностранных граждан, претендующих на гражданство Казахстана, экзамены на знание Конституции, культуры, истории и государственной языковой политики РК.

«Предлагаем правительству в рамках дальнейшей модернизации законодательства и его приведения в соответствие Конституции, разработать поправки в закон РК «О гражданстве», предусмотрев нормы о сдаче соискателями гражданства Республики Казахстан экзамена на знание Конституции Республики, культуры и истории Казахстана, государственной языковой политики, и так далее», - сказал А. Перуашев.