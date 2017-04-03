Законопроект о деятельности коллекторов рассмотрит Сенат 6 апреля

Также будет рассмотрен сопутствующий проект закона.

В Астане под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло заседание Бюро Сената Парламента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.





На Бюро распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса. Так, Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам определен ответственным за дальнейшую проработку и подготовку заключения к законопроекту «О ратификации Устава Гаагской конференции по международному частному праву».





По законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта» головным определен Комитет по социально-культурному развитию и науке.





Также были внесены предложения по повестке дня очередного заседания Палаты, которое состоится 6 апреля 2017 года.





Сенаторы рассмотрят проект поправок в законодательство по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации, проект закона «О коллекторской деятельности», а также сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам коллекторской деятельности».



