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Законопроект о деятельности коллекторов рассмотрит Сенат 6 апреля

3 апреля 2017, 15:15

Также будет рассмотрен сопутствующий проект закона.

В Астане под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло заседание Бюро Сената Парламента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

На Бюро распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса. Так, Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам определен ответственным за дальнейшую проработку и подготовку заключения к законопроекту «О ратификации Устава Гаагской конференции по международному частному праву».

По законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта» головным определен Комитет по социально-культурному развитию и науке.

Также были внесены предложения по повестке дня очередного заседания Палаты, которое состоится 6 апреля 2017 года.

Сенаторы рассмотрят проект поправок в законодательство по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации, проект закона «О коллекторской деятельности», а также сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам коллекторской деятельности».


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