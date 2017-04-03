Аким Павлодарской области принял посла ФРГ

Только в прошлом году объем торговли между нашим регионом и Германией составил более 100 миллионов долларов, что больше, чем в 2015 году на 13%.

Во время встречи с Чрезвычайным и полномочным послом Германии в Казахстане Рольфом Мафаэлем аким Павлодарской области Булат Бакауов пригласил немецких инвесторов работать в Павлодаре, передает корреспондент pavlodarnews.kz





Поприветствовав гостя, глава региона отметил, что Германия – один из ключевых торговых партнеров Павлодарской области в Европе. Как оказалось, только в прошлом году объем торговли между нашим регионом и Германией составил более 100 миллионов долларов, что больше, чем в 2015 году на 13%.





- Из Германии к нам завозят транспортные средства, специальную технику, оборудование и запчасти, а в обратном направлении экспортируются алюминиевые сплавы, - подчеркнул аким. - В Павлодарской области действует более 50 совместных предприятий с Германией, занятых в производстве продукции металлургии, строительной отрасли, пищевой промышленности, торговой и других сфер. Один из примеров – ТОО «Giessenhaus», которое реализует проект по производству изделий из алюминия. Мы приглашаем бизнесменов из Германии рассмотреть Павлодарскую область в качестве производственной площадки для выхода на рынки Центральной Азии и Ближнего Востока. Развитая транспортная инфраструктура позволяет говорить нам о значительном транзитном потенциале региона. Кроме того, наша область граничит с несколькими областями Российской Федерации.





В свою очередь, Рольф Мафаэль отметил, что в немецкой диаспоре Павлодарской области состоит много предпринимателей, которые могли бы стать своеобразным мостиком между потенциальными инвесторами из Германии и местными властями. Вспомнил посол и о бывшем Павлодарском тракторном заводе, отметив, что такие крупные производители техники как John Deere и Claas бы поддержали проект по тракторостроению.





- Конечно, если у нас будут работать такие крупные производители, мы с удовольствием найдем для них участок и в свободной экономической зоне, и, если необходимо, на территории бывшего тракторного завода, - заявил Булат Бакауов.





– Нам это очень интересно и мы готовы рассмотреть все варианты, касающиеся машиностроения в нашей области. Рольф Мафаэль отметил, что за два дня пребывания Павлодар ему очень понравился. Он выразил надежду, что он вернется сюда еще, тем более что уже получил приглашение на рыбалку.





Адиль Аскеров





Фото: Валерия Бугаева







