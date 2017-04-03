Додон подписал меморандум о сотрудничестве Молдавии с ЕАЭС

Президент республики считает, что страна должна быть в хороших отношениях как с Востоком, так и с Западом.

Президент Молдавии Игорь Додон и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян подписали в понедельник меморандум о сотрудничестве между республикой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) , передает , передает РИА Новости





Церемония подписания прошла в рамках открывшегося в Кишиневе международного форума "Евразийский экономический союз — Молдавия".





Ранее премьер-министр Павел Филип заявил, что подписание меморандума и заявка на получение статуса государства-наблюдателя в рамках ЕЭАС нецелесообразны, так как "это не принесет стране какие-либо экономические дивиденды". Позже Филип отметил, что если этот меморандум все-таки будет подписан, то он и спикер парламента еще раз объявят, "что у данного документа нет юридической силы и он не принесет юридических эффектов".





Додон в свою очередь утверждает, что меморандум не противоречит другим договоренностям, подписанным Молдавией — в том числе соглашению об ассоциации с ЕС. Президент республики считает, что страна должна быть в хороших отношениях как с Востоком, так и с Западом.





Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.



