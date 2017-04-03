Денис Тен встретился с президентом МОК Томасом Бахом

Как рассказал спортсмен они поговорили о спорте, а также вспомнили о презентации Алматы в рамках Олимпийской гонки "Almaty 2022".

Бронзовый призер Олимпийских игр, казахстанский фигурист Денис Тен встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, сообщает Zakon.kz.

«Спасибо всем за пожелания и добрые письма. По окончанию чемпионата, президент МОК Томас Бах пригласил меня на дружественную встречу.





Поговорили о спорте, а также вспомнили о достойной презентации Алматы в рамках Олимпийской Гонки "Almaty 2022". Я поблагодарил президента за тёплое отношение к Казахстану и новую ветвь в эволюции многозначительного сотрудничества Олимпийских Комитетов.





Томас Бах сказал, что я уже внёс исторический вклад в формирование Олимпийского движения. Но на этом, я останавливаться не планирую и впереди предстоит большой объём работы», - написал фигурист на странице в инстаграм.









Напомним, заняв 16-е место на чемпионате мира-2017 в Хельсинки Денис Тен обеспечил себе участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.