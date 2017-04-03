Почему государство должно перестать регулировать цены на топливо

В стране, по самым скромным подсчетам, зарегистрировано 5,6 миллиона автомобилей, из которых две трети — это транспортные средства старше десяти лет, а половина — старше пятнадцати. По оценкам специалистов, на ходу около трех миллионов, при этом каждый четвертый в стране за рулем. Примерно так выглядит статистика, но, как обычно, она не учитывает самого главного — за право ездить по хорошим дорогам и заправляться дешевым бензином платит каждый взрослый гражданин, и почему так происходит, стоит разобраться.





Но для начала о текущей цене на бензин. Сейчас очень много споров о справедливости расценок, о том, что стоимость не соответствует уровню жизни и доходам граждан, а также отсылки к тому, что нефть подешевела более чем вдвое, а значит, и нефтепродукты должны подешеветь. С точки зрения обывателя, вполне справедливые ожидания. Стана есть, нефть есть, заводы есть, а цена на горючее растет. Правда, с точки зрения рынка, все наоборот. Бензин должен дорожать куда быстрее, чем сегодня. При этом можно быть абсолютно уверенным, что уже в ближайшее время на штандартах АЗС будут красоваться цифры от 142 до 158 тенге за литр АИ 92. В имеющейся системе координат именно такая цена кажется оптимальной — 45-50 центов за литр. При этом важно понимать, что в бензине нефть составляет не более чем только треть стоимости. Основная ее масса приходится на производство, налоги и транспортировку. Так называемые доходы АЗС мизерны, и их можно даже не брать в расчет.





По порядку. Подешевевшая нефть в перерасчете на тенге, наоборот, выросла. За три года национальная валюта обесценилась, более чем вдовое, а нефть товар, стоимость которого формируется рынком и в валюте. Конечно, можно обязать продавать по старым ценам, что, впрочем, и делается, но это потери, о которых чуть ниже. Налоги также выросли. После того как государство отменило предельную цену на топливо, акцизы моментально пошли вверх, и это не последнее повышение. В связи с ухудшающейся экономической обстановкой, налог будет только расти. Стоимость переработки. Тут, помимо естественного роста вслед за инфляцией, появились новые источники проблем. Государство настояло на модернизации производств, это огромные деньги, которые пришлось занять на открытом рынке и не в тенге. Работы еще даже не закончены, а долг уже вырос вдвое. И вот почему.





Бензин, в отличие от нефти, мы не экспортируем, более того, мощности трех крупнейших заводов на севере, юге и западе не хватает, чтобы обеспечить продукцией страну даже на две третьих. Таким образом, весь объем продается на внутренний рынок и в тенге, а долги и сырье — в долларах. Государство жестко контролирует рынок ГСМ, считая его сферой политического интереса, получая таким образом нешуточные дивиденды, хотя население этого и не ценит. Точнее не понимает, что если все делать по справедливости, включая налоги, то цена за литр будет 210-220 тенге.





Эксперты давно призывают Минэнерго отказаться от профанации — гласного и негласного регулирования цен. Держать их бессмысленно и очень накладно, при этом выгодоприобретатель, узкая группа граждан 2-3 миллиона человек, а убытки, по сути, несет все население страны. В 2016 году спор между чиновниками и гражданским обществом достиг апогея. Министерство доказывало, что причин для повышения цен нет, тогда как ситуация говорила об обратном. Кстати, сегодня все доводы ведомства, оправдывающие рост цен, повторяют те самые, что были озвучены экспертным сообществом. Это и дефицит на фоне низкого собственного производства, и нелегальный переток в Россию на фоне диспаритета цен, и выросшие налоги, и просто желание владельцев АЗС не разориться.





Как говорилось выше, Казахстан нес и несет убытки, от политики сдерживания цен. Как? Обязывая продавать по заниженным ценам часть добытой нефти на внутренний рынок, мы недополучаем налоги, субсидируя тем самым автолюбителей. В таблице видно, что самые большие потери страна несла в годы, когда нефть стоила дорого.





Прибыль/(убыток) недропользователей 2014 г. 2015 г. 2016 г. (ожид.) Средняя цена на внутреннем рынке, тенге/тонна 45 493 32 191 29 639 Себестоимость добычи нефти 21 138 21 667 21 870 Транспортные расходы и НДПИ 2 363 8 146 10 038 Прибыль/(убыток) от реализации на внутренний рынок, тенге/тонна 21 992 2 978 (2 269) Объем поставок на НПЗ РК (искл. Caspi Bitum), тыс. тонн 14 795 14 155 13 648 Прибыль/(убыток) от реализации на внутренний рынок, млн тенге 325 368 33 666 (30 965)



Конечно, в стране агрессивно воспринимают любое повышение цен на топливо. По мнению обывателя, бензин должны раздавать вообще бесплатно, если страна добывает нефть, но вот беда — даже саудиты, на которых чаще всего ссылаются, начали поднимать стоимость горючего на заправке и вводить налоги. К сожалению, общество считает, что во всем виноваты нефтяники, но они и так достаточно жертвуют в пользу сохранения стабильности на внутреннем рынке. Компании не могут работать в убыток долго, не учитывая инфляционное давление, в конечном итоге это отражается на их операционной деятельности.

Важно понимать, что все игры с дешевым бензином встали нам в копеечку. Только текущая реконструкция действующих НПЗ обойдется в 4,5-5 миллиардов долларов. Недополученная прибыль за последние 10 лет в виде налогов и сборов — ну никак не меньше 15 миллиардов долларов, даже если просто ориентироваться на результаты за 2014 и 2015 годов.





Недополученная прибыль 2014 г. 2015 г. 2016 г. (ожид.) Недропользователи 386 593 176 329 574 697 Государство (налоги) 679 863 451 975 339 067 Нац. Оператор (транспортировка) 155 397 166 032 215 770 Недополученная прибыль, млн тг 1 221 854 794 336 1 129 534



Все эти деньги вылетели в трубу. Никто и не потрудился объяснить, что иждивенчество дорого обходится стране, что создай мы правильный вектор развития, эти ресурсы можно было потратить куда эффективнее. Более того, никто не учитывает изменений технологического уклада. Если смотреть на то, куда движется мировой автопром, то средства, выделенные на реконструкцию отечественных НПЗ, потрачены зря. Можно было все это время покупать российский бензин и не инвестировать в отмирающий сектор, тем более, что цены у соседей были достаточно приемлемыми.

Даже представить сложно, сколько потеряла страна на решении вопроса обеспечением бензина всего трех миллионов автомобилей за 15 лет высоких цен на нефть. И ведь достаточно было принять для себя решение, отдать топливо на откуп рынку, а не вмешиваться в естественные процессы формирования цены на рыночный товар. При правильном балансе антимонопольного законодательства и налоговой политики очень многие вопросы отпали бы уже давно. Общество никогда не будет довольно повышением цен, особенно если оно даже не понимает, что ни о каком повышении и речи не идет. Тепличные условия, созданные государством за счет общих интересов, устраивают это самое меньшинство и менять статус-кво никто не хочет. Но, судя по всему, придется.