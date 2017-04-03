Hyundai назвала новый кроссовер в честь Гавайев

В Европе Kona станет четвертой внедорожной моделью Hyundai после Grand Santa Fe, Santa Fe и Tucson, расположившись в самом низу товарной линейки.

Компания Hyundai объявила имя нового субкомпактного кроссовера для европейского рынка. Модель назвали Kona – в честь района на Большом острове Гавайи. По замыслу автопроизводителя, это название должно отражать энергичный характер и уникальный образ жизни современных покупателей.





Kona и сам обещает стать уникальным – с точки зрения дизайна. Правда, пока нам показали только узкую головную фару со светодиодами. В техническом же плане особых сюрпризов ждать не стоит: скорее всего, кроссовер построен на базе хетчбэка Hyundai i20 и оснащен моторами от нового i30. Компания утверждает, что Kona станет «настоящим внедорожником», но по слухам привод у этой модели будет только передним – как у какого-нибудь Renault Captur. Предвестником серийного автомобиля считается концепт Intrado 2014 года.





В Европе Kona станет четвертой внедорожной моделью Hyundai после Grand Santa Fe, Santa Fe и Tucson, расположившись в самом низу товарной линейки. В России эта ниша уже занята кроссовером Creta, близким технически, но ориентированным на развивающиеся страны. Расширение линейки SUV является частью стратегии, следуя которой «Хёндэ» рассчитывает стать ведущим азиатским брендом на европейском рынке к 2021 году.





Параллельно с Hyundai Kona ведется разработка родственного кроссовера KIA Stonic – последний мы видели недавно на шпионских фото. Обе модели будут бороться за покупателей с Nissan Juke, Mazda CX-3 и другими представителями высококонкурентного B-сегмента. Сроки премьер пока официально не озвучены, но осенний автосалон во Франкфурте кажется самой подходящей площадкой для таких дебютантов.



