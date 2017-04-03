Прогноз погоды на трое суток: Тепло пока запаздывает

Погода в Казахстане в начале апреля пока стоит не по-весеннему холодная.

Высотная барическая ложбина, связанная с циклоном расположенным над Карским морем, будет определять погоду Казахстана в предстоящие трое суток. С этой ложбиной на территорию республики поступает холодный и влажный воздух с арктических широт. В связи с чем, погода в начале апреля не по-весеннему холодная.

4-6 апреля в большинстве областей сохранится температура ниже климатической нормы на 2-6ºС, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, туман и гололёд. Лишь в западных областях 5 и 6 апреля, под влиянием антициклона смещающегося с Европейской части России, ожидается прекращение осадков и повышение температуры, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".





Консультативный прогноз погоды по г. Астана

на 4 апреля: переменная облачность, осадки (преимущественно снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью -4-6°С, днем около 0°С.

на 5 апреля: переменная облачность, ночью и утром снег. Ветер северо-западный, запад-ный 9-14 м/с. Температура ночью -8-10°С, днем 0,-2°С.

на 6 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -6-8°С, днем +1+3°С.





Консультативный прогноз погоды по г. Алматы

на 4 апреля: переменная облачность, ночью и в первой половине дня осадки, туман. Ве-тер 0-5 м/с. Температура ночью 0,-2°С, днем +6+8°С.

на 5 апреля: облачно, временами осадки, туман. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью 0,-2°С, днем +6+8°С.

на 6 апреля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью 0,-2°С, днем +6+8°С.







