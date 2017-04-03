В ЮКО производительность нового предприятия с помощью роботов-доярок достигла 8 тонн в сутки

На молочно-товарной ферме установлены 6, стойловое оборудование, система охлаждения коров на кормовом столе, система вентиляции с метеостанцией, камера определения упитанности коров и молокопровод с доильными аппаратами.

В Ордабасинском районе молочно-товарная ферма «Борте Милка», в рамках модернизации производства запустила доильную установку по шведской технологии, производство молока достигло 8 тонн в сутки. Данная ферма использует передовые технологии шведской фирмы "DeLaval". Предприятие, не имеющее аналогов в регионе, входит в тройку современных молочных ферм в республике, передает пресс - служба акима ЮКО.





На сегодняшний день, комплекс компании, полностью роботизированный, и насчитывает 408 дойных коров. Среднесуточный удой одной коровы составляет 30-32 литра молока.









На молочно-товарной ферме установлены 6, стойловое оборудование, система охлаждения коров на кормовом столе, система вентиляции с метеостанцией, камера определения упитанности коров и молокопровод с доильными аппаратами. Объем инвестиций рассчитанный на 400 голов составляет 9,4 млрд. тенге. Этот комплекс позволит снизить зависимость от импортной продукции и поднимет производство молока в области на новый уровень.









На ферме трудятся 6 ветеринаров, 2 общих рабочих и 2 осеменатора. Кроме того, в ухе каждой коровы установлен чип, по которому робот считывает все данные.





Напомним, что ежегодная потребность области в молоке и молочной продукции составляет 738, 4 тыс. тонн. Также, в области функционируют 61 агроформирований, куда входят крупные, средние и малые производители молока.





Отметим, участники выездного семинара по созданию сельскохозяйственных кооперативов ознакомились с работой единственной молочно-товарной фермы, которая работает по новой технологии.









В ходе семинара были обсуждены вопросы по созданию совместных молочных и птицеводческих кооперативов и увеличения объемов продукции. На семинаре специалисты областного управления сельского хозяйства рассказали о требованиях и условиях по созданию кооперативов, а также представили полезную информацию.





Вместе с тем, представители финансовых организаций, подробно ознакомили с государственными программами, направленных на поддержку и развитие сельского хозяйства, а также с порядком получения кредита и субсидий.









Наряду с этим, участники семинара-совещания ознакомились с работой предприятия «Ордабасы құс», которое экспортирует свою продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие ежегодно способно производить 8110 тонн мяса индейки в живом весе.