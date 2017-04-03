В НК «Астана ЭКСПО 2017» прокомментировали возгорание строящегося Конгресс-холла

Возгорание в здании строящегося Конгресс-холла прокомментировал Zakon.kz Директор департамента по связям с общественностью НК «Астана ЭКСПО 2017» Сергей Куянов.

«Действительно, 2 апреля примерно в 10 утра при проведении сварочных работ один из рабочих компании «Сембол Констракшн» на объекте «Конгрессхолл», как говорят пожарные, грубо нарушил технику безопасности» - сказал С. Куянов.

«Заключалось это в том, что искры от сварки попали на стену, покрытую гидроизоляционной пленкой, в результате чего последняя начала плавиться и дымиться. Прибыли пожарные и залили большую площадь водой. Собственно, не было даже открытого огня как такового- плавилась пленка, около 20 квадратов пострадало. Тем не менее, огнеборцам большое спасибо за такую реакцию» - отметил С. Куянов.

Конгресхолл- единственный объект в выставочном комплексе, строительство которого продолжается. Все остальные были закончены в ноябре прошлого года.

«По Конгресхоллу у нас были длительные споры с подрядчикам по сметам. Тем не менее, в ближайшее время его строительство будет завершено» - заверил Куянов.

Напомним, по данным столичного департамента по чрезвычайным ситуациям, вызов о возгорании на объекте ЭКСПО поступил в 10.17 утра, пожар был потушен в 11.20. Жертв и пострадавших нет.

«Причина будет выясняться: будут проводиться пожарно-технические исследования», - пояснили в пресс-службе ДЧС.