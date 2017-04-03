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В Одессе умер от рака звезда "Джентльмен-шоу" и "Ликвидации"

3 апреля 2017, 16:00

Олех находился на лечении в онкологическом отделении одесской больницы больше года.

В Одессе в возрасте 51 года ушел из жизни актер комедийного жанра Сергей Олех. Он известен по таким передачам, как "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу", а также по сериалам "Ликвидация", "Анка с Молдаванки" и некоторых других, пишет Вести.ру.

Артист боролся с тяжелой формой онкологического заболевания, но старался не распространяться о своем недуге. Как рассказал друг Сергея Роман Процик в своем "Фейсбуке", артист до последнего улыбался и, несмотря на боль, продолжал смеяться и смешить других.

Олех находился на лечении в онкологическом отделении одесской больницы больше года. В конце марта его состояние ухудшилось, родственники собрались перевести его в киевскую клинику, но не успели. Прощание с артистом состоится в Одессе 4 апреля.

Фото: culturemeter.od.ua

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