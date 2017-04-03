Два человека насмерть замерзли в Акмолинской области
3 апреля 2017, 16:08
Жертвами заморозка стали пожилая женщина в Астраханском районе и мужчина в Шортандинском районе.
Два человека скончались от переохлаждения в Акмолинской области, сообщили в правоохранительных органах.
"В Астраханском районе женщина, 1947 года рождения, была обнаружена мертвой недалеко от фельдшерско-акушерского пункта. В Шортандинском районе мужчина, 1976 года рождения, найден мертвым во дворе своего дома", — проинформировал собеседник.
Признаков насильственной смерти нет. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть людей наступила от общего переохлаждения организма. В минувшие выходные в Акмолинской области ночная температура воздуха составила 10-15 градусов мороза.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Ирина Семибратова
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