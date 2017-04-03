Два человека насмерть замерзли в Акмолинской области

Два человека скончались от переохлаждения в Акмолинской области, сообщили в правоохранительных органах.

"В Астраханском районе женщина, 1947 года рождения, была обнаружена мертвой недалеко от фельдшерско-акушерского пункта. В Шортандинском районе мужчина, 1976 года рождения, найден мертвым во дворе своего дома", — проинформировал собеседник.





Признаков насильственной смерти нет. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть людей наступила от общего переохлаждения организма. В минувшие выходные в Акмолинской области ночная температура воздуха составила 10-15 градусов мороза.



