Доклад Министра национальной экономики Сулейменова Т.М. по созданию новой модели экономического роста

(г. Астана, 30 марта 2017 года)





Уважаемые коллеги!

Как вы знаете, в своем Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года Глава государства объявил о Третьей модернизации страны.

Для этого нам необходимо создание новой модели экономического роста, основанного на технологической модернизации страны.

Для начала хотелось бы объяснить суть новой модели экономического роста.

Новая модель роста необходима для вхождения в 30-ку наиболее развитых стран мира.

На сегодня ВВП на душу населения Казахстана составляет свыше 25 тыс. долл. США по ППС (по оценке МВФ за 2016 год) и для вхождения в 30-ку развитых стран этот показатель должен вырасти до 60 тыс. долл. США по ППС.

Между тем, по нашим расчетам, показатели текущего макропрогноза с ежегодными темпами роста казахстанской экономики в 3-3,5% недостаточны для выполнения задачи по вхождению Казахстана в 30-ку наиболее развитых стран к 2050 году.

В этой связи, новая модель экономического роста будет нацелена на достижение среднегодовых темпов роста экономики на уровне 5-6%, т.е. нам необходимо добиться прироста дополнительных 2-3% ВВП в год.

Таким образом, чтобы выдержать экономическую конкуренцию на современной глобальной арене, Казахстану нужно создавать новую модель роста экономики, основу которой составят новые индустрии наряду с модернизацией традиционных отраслей экономики.

Ключевыми драйверами в новой модели роста станут те сектора экономики, которые обеспечат рост производительности и экспорта.

Большой потенциал для экономического роста имеется в традиционных секторах: промышленности и сельском хозяйстве. Для раскрытия этого потенциала нам необходимо продолжить и экстенсивное, и интенсивное развитие наших базовых отраслей экономики.

Для экстенсивного развития нами будет предложена работа по освоению крупных месторождений (проект будущего расширения ТШО) и доведение до проектной мощности проекта Кашаган.

Интенсивный рост с опережающими темпами должен обеспечиваться за счет развития глубоких переделов, технологической модернизации предприятий. Необходимо повышение конкурентоспособности продукции на внешних рынках ввиду недостаточной емкости внутреннего рынка и сложившегося территориально-пространственного распределения производительных сил.

Теперь хотелось бы подробнее остановиться на проводимой Министерством как одним из ключевых ведомств по Третьей модернизации страны работе по реализации системных и горизонтальных реформ по созданию новой модели экономического роста.

Одной из наших стратегических целей является обеспечение к 2050 году вклада МСБ в ВВП страны не менее 50%.

В реализацию поручения Главы государства будут продолжены реформы по формированию максимально благоприятной бизнес-среды, особенно на региональном уровне, где непосредственно работает и развивается наш бизнес.

В этих целях в текущем году нами начата реализация Программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства, благодаря которой граждане Казахстана на селе или в городе могут получить микрокредит до 18 миллионов тенге для создания и развития своего бизнеса.

В 2017 году на микрокредитование предпринимательских инициатив предусмотрено в городах 10 млрд. тг. с охватом 2,5 тыс. человек, на селе и в малых городах - 27млрд. тг. с охватом 3 тыс. человек.

Бизнесу будут предоставлены льготные микрокредиты без отраслевых ограничений до 8 тыс. МРП по ставке вознаграждения до 6%.

В целях решения проблемы залога будет внедрено гарантирование микрокредитов. Для начинающих предпринимателей размер гарантий составит до 85% от стоимости микрокредита, для действующих - до 50%.

Претенденты должны иметь сертификаты о прохождении курсов обучения основам предпринимательства. В случае их отсутствия они будут направлены для участия в проекте «Бастау Бизнес» или курсах обучения основам предпринимательства в рамках первого направления Программы.

Кроме этого, до 1 июля т.г каждый аким совместно с Правительством утвердит детальный план по улучшению условий для ведения бизнеса в регионах на основе рейтинга Всемирного банка.

Будет внедрена рейтинговая оценка регионов и городов по легкости ведения бизнеса с учреждением специальной премии.

В целях уменьшения нагрузки на бизнес также будут разработаны системные меры по дерегулированию бизнеса на основе передовых стандартов и наилучшей практики развитых стран. Дерегулирование проводится в целях повышения свободы экономических действий субъектов рынка, сокращения регуляторной нагрузки, и как следствие - дальнейшего стимулирования их предпринимательской активности.

Эта работа ведется нами по следующим основным направлениям.

1. Ревизия обязательных требований, предъявляемых субъектам предпринимательства как в ходе контрольно-надзорных мероприятий, так и в их текущей деятельности.

В законодательстве будут выявлены и устранены избыточные, а также дублирующиеся или устаревшие обязанности бизнеса. Соответственно, будет уменьшен объем требований к нему в проверочных листах.

Сразу подчеркну, что в данном случае речь не идет о тотальной вседозволенности предпринимателей в ущерб безопасности наших граждан или экологии, интересам государства. Отменяться будут только те нормы, которые не связаны с защитой жизненно важных сфер, упомянутых выше, либо несоразмерно обременительные.

2. Нами также проводится масштабный пересмотр контрольно-надзорных функций, реализуемых государственными органами, для их оптимизации и сокращения. Так, в настоящее время, мы предлагаем сократить обширный перечень сфер государственного контроля/надзора (108/18) сократить на 18 сфер ввиду выявленной неэффективности либо дублирования между разными госорганами.

По этой же причине мы предлагаем исключить из КоАПП 26 статей: они дублируют полномочия разных госорганов либо предусматривают необоснованное вмешательство государственного органа в гражданско-правовые отношения.

Мы намерены последовательно сокращать количество сфер контроля, отнесенных к изъятиям из общеустановленного порядка проведения проверок, и предлагаем распространить обычный режим на 3 сферы из числа ранее изъятых.

Мы считаем также, что 12 сфер предпринимательской деятельности могут вполне эффективно регулироваться уполномоченными государственными органами без проведения выборочных проверок, путем проведения профилактически-предупредительных, разъяснительных мероприятий с бизнесом.

При этом у госорганов останется возможность выносить бизнесу предписания об устранении выявленных нарушений, а также штрафовать в случае их неисполнения. За ними также сохраняется право проведения внеплановых проверок по жалобам и обращениям. Это повысит предсказуемость регуляторного режима для добросовестных предпринимателей, а также уровень их доверия к государству.

Эти предложения наряду с иными направлениями оптимизации контрольно-надзорных функций будут реализованы через поправки в Предпринимательский Кодекс и более чем в 30 законов.

3. Мы проводим работу по анализу обязательного информационного документооборота между предпринимателями и госорганами для его сокращения и упрощения. Мы насчитали в общей сложности 1107 видов обязательной информационной отчетности, и это не секрет, что обязательная отчетность перед госорганами отнимает много времени и ресурсов у бизнеса. Если нам вместе с уполномоченными государственными органами удастся этот объем сократить или хотя бы оптимизировать, а также перевести в безбумажную форму, то это может серьезно облегчить бремя государственного регулирования.

Мы уже начинали эту работу в рамках работы над законом «О разрешениях и уведомлениях», когда отменили обязательность нотариального удостоверения подаваемых документов, а также ограничили государственные органы в возможности запрашивать документы, имеющиеся в государственных информационных системах. Сейчас этот опыт будет применен в более широком масштабе.

4. Касательно разрешений госорганов, как уже говорилось, у нас принят и работает c 2014 г. Закон «О разрешениях и уведомлениях». Теперь мы планируем более плотно поработать с разрешениями, которые бизнесу приходится получать у естественных и государственных монополистов.

Такие издержки часто называют квазиналоговыми. Они, хоть и не связаны с регулированием со стороны государственных органов, тем не менее, неизбежны, так как предусмотрены в большинстве случаев законодательством. Оптимизировать и сокращать мы будем как количество таких процедур, их квалификационные требования, так и финансовые расходы бизнеса на получение таких разрешений, а также сроки и процедуры их оформления.

5. Еще одно направление снижения издержек бизнеса - практическая реализация Закона «О саморегулировании», принятого в 2015 году. Мы предложили нескольким госорганам перевести отдельные подведомственные им рыночные сферы в режим саморегулирования. Сейчас проходят переговоры по этим сферам с участием субъектов рынка и уполномоченных регуляторов.

Не всегда мы находим здесь полное взаимопонимание с коллегами из других госорганов, но в этом вопросе необходим взвешенный подход. Известен опыт соседних стран, которые поторопились ввести саморегулирование, например, в сфере строительства, а потом столкнулись с проблемой монополизации отраслевых СРО крупными игроками в ущерб мелким. Поэтому мы пока находимся на стадии глубокого анализа этого вопроса.

6. Еще один важный блок вопросов - ревизия законодательства на предмет выявления антиконкурентных норм. Совместно с бизнесом и отечественной наукой, привлеченными экспертами мы планируем проанализировать не менее 100 законов и 1000 подзаконных актов и выявить в них положения, способствующие монополизации товарных рынков, препятствующие развитию справедливой рыночной конкуренции.

Работа это очень непростая, ранее уже дважды предпринимались попытки проведения такой ревизии в 2006-2007 годах и 2010-2011 на уровне антимонопольного органа, а в 2012-2013 - на наднациональном уровне, но актуальность проблемы не снята до сих пор.

Мы будем готовы представить в Правительство первые итоги ревизии 20 законов уже в мае этого года, а всю работу планируем закончить к ноябрю.

7. Все эти меры должны помочь нашему бизнесу добиться фронтального снижения издержек ведения бизнеса, так как они предусматривают сокращение как административных затрат (затрат на государственное регулирование), так и квазиналоговых. Работа по выявлению и систематизации всех видов издержек бизнеса, включая вышеуказанные и другие виды (на логистику, связь, ЖКХ и др.) также запланирована нами и будет проведена в 2017 году.

Наряду с этим, будут созданы условия для обеспечения преобладающей роли частного сектора в экономике через развитие конкуренции и сокращение государственного участия в экономике.

Это будет осуществляться через:

- принципы «Yellow Pages Rule»;

- Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы;

- трансформацию национальных холдингов в компактные структуры с передачей видов деятельности в конкурентную среду, которые могут осуществляться частными операторами;

- реформирование структуры госсобственности.

В результате государственное участие в экономике к 2020 году снизится до 15% в ВВП, до уровня стран ОЭСР.

Далее разрешите рассказать о проводимой работе по специфическим и отраслевым направлениям, входящим в компетенцию Министерства национальной экономики, по реализации Послания Главы государства.

Налоговый Кодекс

Как вы знаете, пунктом 29 Антикризисного плана действий Правительства и Национального Банка по обеспечению экономической и социальной стабильности на 2016-2018 годы было предусмотрено объединение Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и Кодекса РК «О таможенном деле в Республике Казахстан».

Учитывая правоприменительную практику, а также принимая во внимание мнение бизнес-сообщества, принято решение о нецелесообразности объединения Налогового и Таможенного кодексов и разработке нового Налогового и нового Таможеного кодексов по отдельности.

В этой связи нами начата работа по разработке нового Налогового кодекса, принятие которого запланировано в 2017 году.

Главной задачей реформирования налоговой системы ставится сохранение стабильности доходов и увеличение доходов в долгосрочной перспективе за счет повышения инвестиционной деятельности по разработке новых месторождений.

Основными направлениями реформирования налогового законодательства являются:

1. Совершенствование механизма взимания налога на добавленную стоимость, которое предусматривает совершенствование информационных систем органов государственных доходов и поэтапное внедрение системы обязательных электронных счетов-фактур для всех налогоплательщиков.

2. Реформирование действующих специальных налоговых режимов. Данная реформа напрямую связана с введением всеобщего декларирования с 2020 года и предусматривает обязательное ведение налогового учета доходов и расходов.

Так, СНР на основе патента предлагается сохранить со снижением налоговой ставки от предполагаемого дохода с 2% до 1% с 2018 года. То есть отменяется социальный налог. При этом, в связи с введением всеобщего декларирования с 2020 года будет ограничен перечень видов деятельности для применения патента.

Для СНР на основе упрощенной декларации (УД) предусматривается установление единого предельного размера доходов и численности работников для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом, с введением всеобщего декларирования с 2020 года вместо СНР на основе УД предлагается установить режим с упрощенным порядком ведения учета доходов и расходов, то есть, налоговая база будет определена как разница между доходами и вычетами.

Также, учитывая, что с 2018 года предусмотрено поэтапное снижение порогового значения для постановки на регистрационный учет по НДС, в целях расширения возможности КФХ для применения СНР на основе уплаты ЕЗН, предусматривается исключение ограничения для плательщиков НДС по применению СНР на основе уплаты ЕЗН.

Также для данного режима с 2018 года предусматривается:

- отмена социального налога за главу КФХ, членов и за работников КФХ;

- разрешение на осуществление прочих видов деятельности с ведением раздельного налогового учета.

При введении всеобщего декларирования данный режим предлагается отменить с 2020 года.

В СНР для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов предлагается исключить ограничение по применению СНР аффилированными лицами в связи с отменой льготы по уменьшению суммы НДС на 70 %, противоречащей требованиям ВТО.

Также в связи с отменой льготы по НДС рассматривается вопрос установления дифференцированной ставки НДС для производителей сельскохозяйственной продукции и переработчиков сельскохозяйственного сырья, а также на импорт аналогичных товаров.

3. По совершенствованию системы налогообложения недропользователей предусматривается предоставление мер налогового стимулирования для привлечения инвестиций в геологоразведку, что преследует цель открытия новых месторождений и создания новой ресурсной базы для новых контрактов на недропользование.

При этом с целью сохранения стабильности доходов бюджета по действующим контрактам предлагается сохранить текущий режим налогообложения с предоставлением возможности снижения ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Для этого предусматривается введение нормы прямого действия по отнесению месторождений к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных.

Также в целях стимулирования успешной разведки планируется отмена бонуса коммерческого обнаружения по всем контрактам.

Учитывая высокий потенциал нефтедобычи на шельфе Каспия, для морских и глубоких нефтяных месторождений планируется предоставление преференциального налогового режима по применению налога на финансовый результат вместо специальных налогов и платежей недропользователей.

При введении НФР налогоплательщику предоставляется право оставаться в общеустановленном порядке уплаты специальных налогов недропользователя. Выбранный метод уплаты применяется на весь период действия контракта.

НФР определяется аналогично КПН, - как разница между совокупным годовым доходом (СГД) и вычетами, за исключением расходов по вознаграждениям, которые не подлежат вычету.

Ставка НФР устанавливается дополнительно к КПН. В настоящее время рассматривается прогрессивная шкала ставок в зависимости от цены на нефть.

Также, для добычи углеводородного сырья предусматривается установление дополнительного критерия по глубине месторождений для применения пониженных ставок НДПИ.

4. В связи с вступлением Казахстана в ВТО рассматривается вопрос об исключении отдельных льгот по НДС с 2018 года, которые противоречат требованиям и принципам ВТО, таких как:

- норма по уменьшению на 70 % суммы НДС, уплачиваемого в бюджет, юридическими лицами, осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья и сельхозпроизводителей по отдельным видам деятельности;

- норма по уменьшению на 70 % суммы НДС, уплачиваемого в бюджет, лицами, применяющими специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры и сельскохозяйственных кооперативов.

Наряду с этим по принципу экономической эффективности с учетом опыта стран ОЭСР предусматривается пересмотр некоторых действующих налоговых льгот, в виде освобождения от НДС.

5. В рамках работы по разработке нового Налогового кодекса в части совершенствования налогообложения СЭЗ предлагаются:

- сохранение налоговых льгот для участников СЭЗ с учетом замены условия по соотношению доходов «90/10» (70/30) на ведение раздельного учета доходов и расходов от льготируемой и другой деятельности, что позволит пользоваться льготами по налогу на имущество и земельному налогу в начальном периоде деятельности;

- предоставление налоговых льгот участнику СЭЗ по земельному налогу и налогу на имущество, используемому для осуществления приоритетных видов деятельности, с момента регистрации (действующий порядок с привязкой к получению доходов);

Также, в целях развития IT сферы для участников СЭЗ «ПИТ» предлагаются:

- продление режима экстерриториальности на срок до 2028 года, что позволит участникам осуществлять деятельность вне территории СЭЗ;

- сохранение условия по соотношению доходов 70/30, для участников СЭЗ, осуществляющих деятельность экстерриториально;

- замена условия для участников СЭЗ для применения льготы по социальному налогу «-расходы на оплату труда не менее 50% СГД» на условие «- соотношение ФОТ к общей сумме расходов как 70/100», что расширяет возможность применения льготы по социальному налогу участниками СЭЗ. (действующий порядок - привязка к СГД, предлагаемый порядок - привязка к расходам).

Также рассматриваются вопросы совершенствования социального налога, финансового сектора, пассивных доходов (дивиденды, вознаграждения, прирост стоимости).

Субъекты естественных монополий

В этом году нами разработан проект Закона «О естественных монополиях». Сейчас законопроект находится в Правительстве.

Законом предусматривается поэтапное внедрение новых методов регулирования. При этом на данном этапе предлагается сохранить затратный метод тарифообразования как базовый метод.

Таким образом, законопроект, прежде всего, закладывает правовую основу применения новых методов регулирования.

К ним относятся:

Стимулирующий метод, предусматривающий утверждение тарифов на услуги субъектов естественной монополии в зависимости от повышения эффективности их деятельности и соблюдения стандартов качества услуг.

Основной сутью данного метода является создание стимула для предприятий экономить свои затраты и повышать свою эффективность.

Метод индексации, означающий установление тарифов на услуги субъектов естественной монополии малой мощности путем ежегодной индексации тарифов и в настоящее время применяемый в отношении субъектов естественных монополий малой мощности.

Определение тарифа при заключении договора государственно-частного партнерства - определение срока действия и тарифа, целевых показателей, объема и направлений инвестиций и иных условий регуляторного соглашения между субъектом естественных монополий и регулятором.

Кроме новых методов тарифообразования, законопроект направлен на внедрение новых институтов в целях повышения прозрачности тарифообразования и вовлечения общественности в процесс утверждения тарифов. Это создание Совета по тарифной политике и реализация принципа организованного потребителя

Также в законопроекте будут внедрены механизмы повышения качества услуг субъектов естественных монополий путем внедрения критериев качества, надежности и эффективности услуг, от достижения которых будет зависеть уровень утверждаемого тарифа.

Услуги и торговля

В рамках Третьей модернизации также будет проводиться работа по развитию сферы услуг как одного из ключевых секторов экономики. Долю этой сферы мы хотим довести с 57,8% ВВП на сегодня до 64% ВВП к 2025 году.

В развитых странах на сферу услуг приходится порядка 75% мирового ВВП, а также общей численности занятых.

В этой связи для развития сферы услуг нами определены 9 перспективных отраслей: профессиональные услуги, финансовый и страховой, информация и связь, туризм (Услуги по проживанию и питанию), транспортный и логистический, торговля, рынок операций с недвижимостью, здравоохранения, образования.

В сфере торговли Министерством проводится работа по снижению теневой экономики, неофициальной занятости и строительству современных торговых объектов. Активное развитие получат онлайн-торговля, мобильный банкинг и цифровые сервисы.

Все выделенные секторы имеют большой потенциал по внедрению элементов четвертой промышленной революции. Так, транспортный и логистический секторы могут рассматриваться в качестве естественной отправной точки для Казахстана в Индустрии 4.0 с выстраиванием всей цепочки создания стоимости логистики, включая складские операции, грузовые перевозки и доставку «последней мили».

В этой связи и с учетом Третьей модернизации нами проводится работа по актуализации Программы сферы услуг.

Продуктивная занятость

Необходимым условием для роста экономики является обеспечение продуктивной занятости населения. Здесь следует иметь ввиду, что в результате применения новых технологий производства продукции и модернизации производства, повышения производительности труда к 2025 году произойдут структурные изменения на рынке труда. По нашим оценкам, внедрение новых технологий Индустрии 4.0 приведет к высвобождению 500-600 тысяч человек, которые необходимо перенаправить в другие отрасли экономики.

Это найдет решение в рамках разработанной Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.

Экспортная стратегия

Другим ключевым направлением в новой модели роста будет наращивание экспортного потенциала и импортозамещения.

Важной задачей здесь является консолидация всех отраслевых программ в экспортном направлении. В этой связи, будет разработана Национальная экспортная стратегия, которая должна выявить новые экспортные продукты, новые ниши на внешних рынках для увеличения объема экспорта.

В Стратегии мы планируем совместить наши возможности в части экспорта товаров и возможности транспортировки. В первую очередь, будет укрепляться наше присутствие на рынках традиционных партнеров - это страны ЕвразЭС, КНР, государства Центральной Азии.

Национальный фонд

В декабре 2016 года Главой государства утверждена новая Концепция формирования и использования средств Национального фонда.

Новая Концепция нацелена на недопущение истощения Национального фонда и сохранения его для будущих поколений казахстанцев.

В соответствии с новой Концепцией размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет будет постепенно сокращен с 2 880 млрд. тенге до 2 000 млрд. тенге с 2020 года.

Также, в Национальный фонд будут направляться поступления от приватизации объектов республиканской собственности и квазигосударственного сектора, которые сейчас поступают в бюджет. При этом максимальный размер накоплений в Национальном фонде не ограничивается, а минимальный размер должен составлять не менее 30% к ВВП.

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Для создания в ближайшее десятилетие новой индустрии и новой модели роста в Казахстане будет разработана единая стратегия перехода страны к новому технологическому укладу. С этой целью будет разработан Стратегический план Казахстан 2025 «Национальная технологическая инициатива Казахстана».

В заключении хотелось бы сказать, что поставленные Главой государства задачи должны создать новую модель роста экономики и благосостояния народа, которая позволит нашей стране уверенно войти в 30-ку наиболее сильных государств мира к середине 21 века.

Благодарю за внимание!