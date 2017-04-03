Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 313,44, EURKZT_TOD = 334,75, RUBKZT_TOD = 5,5775, USDKZT_0_002 = +8,1164 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментом CNYKZT_TOМ сегодня на KASE не проводились в связи выходными днями 03 и 04 апреля в Китайской Народной Республике (День поминовения усопших).

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 313,44 тенге за доллар США при объеме торгов 63 400 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и Т+2 сделок заключено не было, на и момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 334,75 тенге за евро при объеме торгов 150 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, Т+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5775 тенге за рубль при объеме торгов 48 700 тыс. рублей.

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 313,49 тенге за доллар (-0,24), суммарный объем торгов - 103 300 тыс. USD (-67 650 тыс.).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +8,1164 % годовых при объеме торгов 1 138 100 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 27 банков.