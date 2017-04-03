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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 313,44, EURKZT_TOD = 334,75, RUBKZT_TOD = 5,5775, USDKZT_0_002 = +8,1164 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментом  CNYKZT_TOМ сегодня на KASE не проводились в связи выходными днями  03 и 04 апреля в Китайской Народной Республике (День поминовения усопших). 

 

По результатам торгов на спот-рынке: 

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD)    составил 313,44 тенге за доллар США при объеме торгов 63 400 тыс.    долларов США; 

- по доллару США с расчетами Т+1 и Т+2 сделок заключено не было, на    и момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; 

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD)    составил 334,75 тенге за евро при объеме торгов 150 тыс. евро; 

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; 

- по евро с расчетами Т+0, Т+1 и Т+2 в долларах США сделок    заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой    системе KASE отсутствовали; 

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге    (RUBKZT_TOD) составил 5,5775 тенге за рубль при объеме торгов    48 700 тыс. рублей. 

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок    заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой    системе KASE отсутствовали; 

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной  сессий составил 313,49 тенге за доллар (-0,24), суммарный объем  торгов - 103 300 тыс. USD (-67 650 тыс.). 

 

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия    сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; 

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила    +8,1164 % годовых при объеме торгов 1 138 100 тыс. USD; 

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. 

В торгах приняли участие 27 банков.    

3 апреля 2017, 15:54
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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