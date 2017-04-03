Россиянка отсудила компенсацию за потерю девственности на осмотре у врача

Суд в Новосибирске постановил выплатить 29-летней девушке компенсацию за дефлорацию во время осмотра у гинеколога. Сумма составила 45 тысяч рублей , сообщила , сообщила РИА Новости представитель юридической фирмы «Рерберг и партнеры» Татьяна Попова.





Ответчиком по иску выступил местный родильный дом. Собеседница агентства, которая представляла интересы девушки, рассказала, что больше года назад ее клиент пришла на плановый прием к гинекологу в женскую консультацию, относящуюся к роддому №6. Перед осмотром она предупредила врача, что является девственницей, однако в итоге врач повредил плеву.





Суд рассматривал дело в течение года, 31 марта иск был частично удовлетворен. «Для нашей страны компенсация морального вреда в 45 тысяч рублей довольно большая, с учетом того, что человек не остался без ноги, руки или глаза, продолжает жить», — сообщила Попова. По ее словам, истица хотела, чтобы данный врач не навредил другим людям.





Изначально заявительница просила компенсировать ей два миллиона рублей. Сумма, как пояснила юрист, была сформирована исходя из желания истицы и зарубежной практики рассмотрения таких дел.





«Она (девушка) рассчитывала на большее, я на меньшее. Но я довольна», — констатировала адвокат и указала, что это решение суда для России является прецедентом, так как речь не шла о причинении вреда здоровью. «В уголовном процессе при рассмотрении преступлений против половой неприкосновенности вред здоровью оценивается по совокупности, но отдельно по девственной плеве это никогда не рассматривалось», — добавила представитель юрфирмы.





По словам Поповой, которые приводит НГС.Новости, экспертиза показала, что девушка до сих пор девственница, но что у нее надрыв девственной плевы. Молодого врача-гинеколога, которая проводила осмотр, уволили из женской консультации сразу после скандала, подчеркнула адвокат.





Сама истица отметила, что она христианка и против вступления в интимную связь до брака.



