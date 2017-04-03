Боярский посчитал слова Дзюбы о кривоногих пузатых болельщиках мужским мнением

Дзюба в нынешнем сезоне забил десять мячей в 26 встречах за «Зенит» во всех турнирах. На счету Кокорина восемь голов в 32 матчах.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, болеющий за петербургский «Зенит», отреагировал на слова форварда команды Артема Дзюбы, который раскритиковал российских футбольных болельщиков. Об этом сообщает « Спорт-Экспресс ».





«Артем высказался довольно остро. Таким же был и Роман Широков. Гладить их по голове за это не стоит, они заслуживают того, чтобы к ним относились достаточно критично. Футболисты не должны заискивать ни перед кем. Уважаю за такое мужское мнение, это лучше, чем оно было бы лояльным», — заявил актер.





В воскресенье, 2 апреля, Дзюба призвал болельщиков отказаться от шуток в адрес форварда «Зенита» Александра Кокорина.





«Многие у нас любят, сидя на диване, с огромным пузом и кривыми ногами, обсуждать, кто там деревья, кто полена, открывая баночку пива. Это страна у нас такая: все профессионалы, куда ни глянешь — все умеют, но все сидят. Только с дивана через раз встают, спотыкаясь», — отметил игрок.





Дзюба в нынешнем сезоне забил десять мячей в 26 встречах за «Зенит» во всех турнирах. На счету Кокорина восемь голов в 32 матчах.





Фото: Алексей Даничев / РИА Новости



