Минэнерго РК: Ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна

На брифинге в СЦК вице-министр энергетики РК Асет Магауов рассказал об объемах и обеспечении дизельным топливом аграриев, заодно заверил казахстанцев в стабильности ситуации с бензином, передает корреспондент Zakon.kz.

«В целом ситуация на рынке нефтепродукции достаточно стабильная. Мы видим, что по отгрузкам нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), как бензина, так и дизельного топлива, все идет достаточно регулярно. По импортным объемам с Российской Федерацией, в частности по 92 бензину, мы никаких рисков не наблюдаем», - сказал он.

В то же время заместитель главы ведомства конкретизировал, что в 2017 году совместно с Министерством сельского хозяйства был утвержден график поставки дизельного топлива по регионам страны.

«Объем дизтоплива предусматривается порядка 375 тысяч тонн. По атыраускому заводу - 79 тысяч, по павлодарскому - 233 тысячи, по шымкентскому - 63 тысяч. По шымкентскому объем небольшой, потому что с 20 марта он вышел в капитальный ремонт. Там завершаются окончательные работы по первому этапу модернизации завода», - уточнил А. Магауов.

Также он напомнил, что законодательством предусмотрено, что отгрузка дизельного топлива для нужд сельхозтоваропроизводителей является приоритетом по сравнению с другими отгрузками.

«Законом не предусмотрено как такового удешевления, но за счет того, что отгрузка будет вестись, минуя АЗС, соответственно маржа АЗС в поставках будет отсутствовать. При текущей цене на заводе 127 тысяч тенге за тонну, по нашим прогнозам, сельхозтоваропроизводители могут уже с доставкой через сеть нефтебаз ориентироваться на цену от 117 до 123 тенге за литр. Таким образом, это будет несколько ниже, чем цена дизельного топлива на заправочных станциях, которые по состоянию на текущий момент, составляют 131 тенге за литр», - пояснил А. Магауов.

Вице-министр подчеркнул, что насчет объемов нет рисков того, что будет дефицит на рынке по дизельному топливу.

«Потому что по сравнению с прошлым годом, наши запасы выше порядка на 100 тыс тонн. Предполагается, что основной объем отгрузки будет в апреле-мае. Чтобы цена не увеличивалась, правительством было принято решение об отмене увеличенного акциза на дизельное топливо. Как вы знаете, с 1 апреля акциз должен был составить 9 тысяч 300 тенге за тонну. Правительством было принято не вводить его, соответственно, акциз останется на прежнем уровне - 540 тенге за тонну», - заключил спикер.

Ксения Давыдова