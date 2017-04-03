К.Аксакалов: «Необходимо помогать детям, которые находятся в зоне риска»

В акимате СКО в ходе заседания межведомственной комиссии был рассмотрен вопрос по профилактике правонарушений. О результатах проведения оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» доложил начальник местной полицейской службы ДВД СКО Канат Айтпаев.





На данный момент в мероприятии «Подросток» на территории Северо-Казахстанской области задействовано 462 сотрудника полиции, 87 представителей сферы образования, 19 представителей здравоохранения, 16 сотрудников прокуратуры, 13 представителей партии «Нур отан».





«За период проведения оперативно-профилактического мероприятия в органы внутренних дел доставлено 383 несовершеннолетних, из них 1 за совершение уголовного проступка, 55 за совершение административных правонарушений и 217 за безнадзорность и беспризорность. Выявлено 429 административных правонарушений, из которых 33 совершены несовершеннолетними», - рассказал Канат Айтпаев.





Аким области Кумар Аксакалов отметил, что полицейской службе необходимо усилить работу с местными исполнительными органами.





«Есть общественники и бизнесмены, неравнодушные и болеющие за правопорядок. Есть подростки, которые находятся в зоне риска, которые могут совершить правонарушение. Этих детей не надо доводить до спецшкол, а нужно занимать их, помогать им и работать с ними. Нужно знать, чем они занимаются после школы, знать процент охвата занятых детей», - пояснил глава региона.





Также в ходе заседания о мерах, принимаемых местными исполнительными органами по профилактике правонарушений, проинформировали акимы районов Магжана Жумабаева и Жамбылского.











