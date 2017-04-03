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Мексиканская газета закрылась из-за убийств журналистов

3 апреля 2017, 16:55

Для честных журналистов в стране не существует никаких гарантий безопасности.

Главный редактор мексиканской газеты El Norte Оскар Канту Мургуйя (Oscar Cantu Murguia) принял решение закрыть издание из-за убийств журналистов в стране. Об этом он рассказал в прощальном письме на сайте газеты, передает Лента.ру.

Мургуйя принял решение после того, как в апреле на севере страны была застрелена журналист Мирослава Брич, сотрудничавшая с El Norte. Ее убили у порога собственного дома в городе Чиуауа.

По словам главреда, для честных журналистов в стране не существует никаких гарантий безопасности, а убийцы репортеров остаются безнаказанными.

Другим фактором, повлиявшим на решение главного редактора, стал долг за размещение рекламы, который правительство долгое время не выплачивало изданию.

По данным Associated Press, с 1992 года в Мексике были убиты 38 журналистов. В 2016 году, по данным организации «Репортеры без границ», в мире погибли 74 журналиста. Наиболее опасными территориями для работы сотрудников СМИ были признаны Сирия, Афганистан, Иран, Йемен и Мексика.

Фото: Carlos Jasso / Reuters

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