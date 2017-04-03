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Genesis G90 примерил деловой костюм

3 апреля 2017, 16:58

Дизайн Genesis G90 Special Edition вдохновлен мужским деловым костюмом в тонкую полоску.

На автосалоне в Сеуле премиальный бренд Genesis компании Hyundai представил специальную версию своего флагманского седана – G90 Special Edition. Автомобиль получил особую отделку ручной работы.

Дизайн Genesis G90 Special Edition вдохновлен мужским деловым костюмом в тонкую полоску. На выставке показали сразу три варианта двухцветной окраски с нанесенной вручную боковой линией вдоль всего кузова. Многие элементы салона, включая прострочку сидений и коврики ручной работы, были изготовлены на заказ.



Ранее седаны Genesis G90 Special Edition уже появлялись на публике – их использовали звезды на вечеринке Vanity Fair Oscar Party. Производитель отмечает, что реакция на автомобили была «настолько положительной», что машину, изначально задуманную как дизайнерский концепт, могут запустить в серию.

Кроме того, компания Genesis подтвердила намерение пополнить свой модельный ряд «зелеными» автомобилями: в 2019 году появится подзаряжаемый гибрид, а в 2021-м – электромобиль.

На российском рынке марка Genesis появилась прошлой осенью. Изначально у нас предлагали только G90 и его удлиненную версию G90 L, но буквально на днях состоялась российская премьера бизнес-седана G80.

Текст: Александр Орехов
Фото: Genesis

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