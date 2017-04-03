Казахстанские судьи пройдут стажировку в Великобритании по программе «Болашак»

«Тот опыт и лучшие знания, которые мы сможем получить в Великобритании, мы будем в первую очередь стараться внедрять во благо и укрепление судебной системы Казахстана» - судья Верховного Суда.

Казахстанские судьи пройдут обучение в Великобритании. Об этом сегодня на презентации программы международной стажировки судей при участии госсекретаря Гульшары Абдыкаликовой и руководителя МФЦА «Астана» Кайрата Келимбетова, рассказал председатель Верховного Суда, Кайрат Мами, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«В рамках реализации 24 шага Плана Нации в Астане будет создан Международный арбитражный центр, нацеленный на разрешение инвестиционных споров с созданием финансового суда с применением англосаксонской системы права и английского языка в судопроизводстве. В этой связи возникла необходимость в подготовке контингента судей, прошедших специальную стажировку за рубежом для изучения англосаксонской правовой системы» - сказал Мами.





Стоит отметить, программа стажировки была инициирована Верховным Судом и поддержана руководством международного центра «Астана», государственным секретарем (впервые за время существования президентской стипендии «Болашак» в перечень приоритетных специальностей попала категория «Судьи и работники суда»), а также правовым обществом Англии и Уэльса (они помогли разработать уникальную 6-тимесячную программу по подготовке казахстанских судей-специалистов по системе англосаксонского права).





«Инвестиционное судопроизводство —новая область для всего мира. Как правило, система инвестиционного правосудия развивается в области международного арбитража. И не каждая страна в мире позволяет себе создать специализированные суды по инвестиционным спорам, - пояснил журналистам координатор по организации стажировки, судья специализированная коллегия Верховного Суда Мадияр Балкен. - Но Казахстан, ставя во главу угла развитие инновационной экономики, финансовой экономики, ставит задачу по улучшению инвестиционного климата и привлечении в нашу страну финансовых ресурсов со всего мира. Поэтому в целях создания благоприятных условий для инвесторов и наиболее эффективных условий для судебной защиты как раз-таки в Казахстане развивается инвестиционное судопроизводство».





Полугодовая стажировка для 15 судей начнется с 10 апреля. Они будут изучать английское право, судоустройство Англии, судебные прецеденты, английское делопроизводство, гражданский процесс, международное коммерческое право, банковское и финансовое корпоративное право. Кроме того, большой блок посвящен в целом подготовке самих судей, в частности, это вопросы профессиональной судейской этики, противодействию коррупции.





«Тот опыт и лучшие знания, которые мы сможем получить в Великобритании, мы будем в первую очередь стараться внедрять во благо и укрепление судебной системы Казахстана. Лучший опыт, лучшие стандарты, лучшие инструменты и практика. Конечно же, стипендиаты будут делиться, и это будет большой ресурс современных специалистов для дальнейшей работы» - добавил Балкен.





Кайрат Мами в заключение презентации выразил надежду, что по окончании стажировки каждый из стипендиатов сможет максимально использовать обретенные знания основ английского общего и коммерческого права для дальнейшего внедрения в казахстанскую практику. Он также напомнил стипендиатам, что они не только ученики, но и посланники Казахстана в иностранном государстве.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото The Insider



