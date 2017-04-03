Названа причина массовых абортов у лошадей в Костанайской области

О гибели новорожденных жеребят в Амангельдинском районе Костанайской области сельчане заявили в начале февраля, передает корреспондент передает корреспондент BNews.kz





Они считали, что падеж как-то связан с пастереллезом, бушевавшим в торгайских степях в 2015 году и ставшим причиной массовой гибели сайгаков. Специалисты управления ветеринарии эту гипотезу отвергли, заявив, что сейчас не сезон для этой инфекции.





Были взяты на анализ пробы крови конематок. Официально результаты исследований сегодня озвучили на аппаратном совещании в областном акимате.





«По результатам вирусологических исследований Национального референтного центра по ветеринарии установлена вирусная болезнь - ринопневмония лошадей. Ее еще называют вирусным абортом. Это остро-контагиозная болезнь лошадей, при ней абортируются до 90% зараженных животных. В связи с тем, что данная болезнь входит в перечень особо опасных и ее профилактика финансируется из республиканского бюджета, нами подана заявка в министерство сельского хозяйства о выделении вакцины начиная с 2017 года», - сообщил руководитель областного управления ветеринарии Берикжан Кайыпбай.





Выяснилось, что случаи абортов зарегистрированы не только Амангельдинском, но и в Алтынсаринском, Аулиекольском, Костанайском, Медыкаринском районах. В двух хозяйствах области до сих пор не удалось подавить вспышку инфекции.





«Данная инфекция там до сих пор идет, лечение пока не разработано, мы пробуем экспериментальные методы и схемы, но эффекта пока нет. Придется пропустить волну и профилактировать на следующий год», - отметил Берикжан Кайыпбай.





Аким области Архимед Мухамбетов раскритиковал такой подход ветеринаров и призвал оперативно решить вопрос с вакцинацией лошадей, чтобы не допустить распространения болезни.





«Цена вопроса – 60 млн тенге. Мы хоть завтра можем изыскать эти средства, объявив режим ЧС в масштабе одного района, но у нас нет на это полномочий. Сейчас поголовье лошадей более 100 тысяч, поэтому «пропустить» болезнь нельзя, чтобы в следующем году потерять еще больше скота. Активнее работайте с Минсельхозом», - поручил глава региона.



