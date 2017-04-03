IAAF обвинила Fancy Bears в хакерской атаке

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в феврале этого года подверглась кибератаке со стороны хакерской группы Fancy Bears. Об этом сообщается на сайте организации.





Попытка несанкционированного удаленного подключения к серверам IAAF, которые содержат информацию об использовании спортсменами терапевтических исключений, была зафиксирована 21 февраля, пишет Lenta.ru





«Мы знаем, какая информация вызывает интерес у хакеров, и они имеют необходимые возможности и средства, чтобы украсть ее», — говорится в сообщении.





В сентябре прошлого года хакеры Fancy Bears взломали базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), после чего поэтапно публиковали списки спортсменов, имевших терапевтические исключения на применение запрещенных препаратов. Среди них оказались американские теннисистки Серена и Винус Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль, а также сербский баскетболист Милош Теодосич.





Фото: Christiaan Colen / Flickr



