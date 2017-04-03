В России насильник заманил девушку обещанием оплатить ей пластику носа

По словам девушки, мужчина избил её 8 марта в прошлом году и давно преследует по всему городу.

31-летний Вячеслав Л., проводивший до такси девушку после избиения и изнасилования, находится в изоляторе временного содержания , передает , передает Life.ru





Как оказалось в ту ночь мужчина заманил девушку к себе под предлогом, что выдаст деньги на пластику носа, он заставил её поверить в то, что кроме него ей никто не поможет. В прошлом году 8 марта он уже избил её в клубе: сломал нос, укусил в глаз и шею.





— Он преследует меня по всему городу, как маньяк, — рассказала девушка стражам порядка. — На этот раз уговорил меня зайти к нему, а когда отказалась вступить в интимную связь, избил и изнасиловал, два дня держал в квартире.





Вместо обещанных денег Вячеслав выбил девушке зуб. Сейчас пострадавшая не выходит из квартиры и никого к себе не впускает из-за того, что её лицо в синяках и ссадинах.



