Аэропорт Семея закрыт до 10 апреля

Теперь пассажирам, которые собирались лететь в Семей из Алматы и Астаны, придется транзитом посещать Усть-Каменогорск и из него добираться до конечной точки на автобусе, передает корреспондент передает корреспондент YK-news.kz





Автобус будет отправляться из аэропорта в Усть-Каменогорске, спустя 40 минут после прибытия авиарейса в областной центр. Стоимость билета составит 1600 тенге.





Подробную информацию можно узнать в справочных аэропортов в Усть-Каменогорске 8 (7232) 24-23-23, 8 (7232) 77-84-84, а также в Астане 8 (7172) 70-29-99 и Алматы (7272) 70-33-33.





Как пояснили в аэропорту Семея, причиной таких неудобств стала реконструкция воздушной гавани.



