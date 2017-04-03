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Аэропорт Семея закрыт до 10 апреля

3 апреля 2017, 17:14

Причиной закрытия стала реконструкция воздушной гавани.

Теперь пассажирам, которые собирались лететь в Семей из Алматы и Астаны, придется транзитом посещать Усть-Каменогорск и из него добираться до конечной точки на автобусе, передает корреспондент YK-news.kz.

Автобус будет отправляться из аэропорта в Усть-Каменогорске, спустя 40 минут после прибытия авиарейса в областной центр. Стоимость билета составит 1600 тенге.

Подробную информацию можно узнать в справочных аэропортов в Усть-Каменогорске 8 (7232) 24-23-23, 8 (7232) 77-84-84, а также в Астане 8 (7172) 70-29-99 и Алматы (7272) 70-33-33.

Как пояснили в аэропорту Семея, причиной таких неудобств стала реконструкция воздушной гавани.

Фото с сайта tripmondo.com

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