Аким СКО Кумар Аксакалов поручил усилить работу по борьбе с коррупцией

В акимате СКО прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции под председательством главы региона Кумара Аксакалова. В ходе совещания были обсуждены принимаемые меры по соблюдению антикоррупционного законодательства в сфере земельных отношений, формирование антикоррупционной культуры в школьной среде в контексте духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания.

Первым на заседании выступил руководитель управления земельных отношений СКО Есенгельды Карбаев. Он отметил, что за 2016 год областной земельной комиссией проведено 6 заседаний, рассмотрено 21 заявление о предоставлении земельных участков, из них удовлетворено 17, отказано 4.

«На данный момент земельные вопросы являются одними из актуальных. В этих целях Министром сельского хозяйства РК утвержден республиканский план разъяснительной работы по вопросам земельной реформы, на основании которого разработан региональный План. Во исполнение плана в районах области организованы рабочие группы, функцией которых является разъяснение земельного законодательства среди населения», - доложил Есенгельды Карбаев.

Заслушав доклад, аким области Кумар Аксакалов поручил разработать механизм по усилению работы над общественным контролем, для того чтобы обеспечить прозрачность между населением и работой управления.

«У нас земельные отношения до сих пор, как военная тайна. Я просмотрел сайты акимов районов, там очень мало информации, мало доступности. Люди должны знать, кто получил землю - как, когда, кто следующий в очереди. Также нужно проверять тех, кто занимается распределением земли, к примеру - заведующих отделами. Потому что от них иногда зависит дальнейшее распределение. Их работу нужно посмотреть», - акцентировал внимание Кумар Аксакалов.

С докладом о проводимой работе по формированию антикоррупционной культуры в школьной среде в контексте духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания выступил заместитель руководителя управления образования Владимир Ткаченко.

В ходе изучения предметных курсов особое внимание уделяется на воспитание личности в духе казахстанского патриотизма и неприятия коррупции, формированию антикоррупционной культуры.

«С начала сентября 2016 года в общеобразовательных школах созданы 440 добровольных школьных клубов «Адал Ұрпақ» и уголки «Парасатты азамат». Основными задачами добровольных школьных клубов «Адал Ұрпақ» является формирование антикоррупционной культуры в школьной среде, поощрение инициатив по укреплению нетерпимого отношения к коррупции, участие в организации мероприятий антикоррупционного характера», - рассказал Владимир Ткаченко.

Глава региона Кумар Аксакалов отметил, что во всех мероприятиях организованных в данном направлении нужно правильно заинтересовать школьников и подростков.

«От всей нашей работы должен быть виден эффект, результат. Не призрачный, не теоретический, а конкретный. Потому что любая лекция стоит денег. Работа проводится у вас, но недостаточно. Я считаю, что у вас поле деятельности большое. Очень важно, чтобы те инициативы, которые Глава государства поставил, чтобы они проводились и реализовывались в молодежной, в общественной, и школьной среде», - пояснил аким области.