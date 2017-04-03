В Усть-Каменогорске пенсионерка продавала школьникам насвай из окна своей квартиры

По словам 82-летней женщины, на незаконный промысел она решилась из-за маленькой пенсии.

Члены партии "Нур Отан" провели рейд по местам реализации насвая и вычислили 82-летнюю женщину, продававшую жевательный табак школьникам прямо из окна собственной квартиры. Пенсионерку пригласили на совет по профилактике правонарушений и вынесли ей последнее предупреждение, передает корреспондент передает корреспондент YK-news.kz





Несанкционированная продажа насвая уже длительное время находится на особом контроле у общественников. Горожане возмущаются тем, что далекую от санитарных норм табачную продукцию открыто предлагают всем желающим, а ушлых торговцев никто не наказывает. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, члены городского филиала партии "Нур Отан" организовали рейд по местам продажи насвая.





В ходе мероприятия активисты вычислили квартиру, в которой 82-летняя пенсионерка круглосуточно продает жевательный табак, в том числе школьникам. Женщину пригласили на совет по профилактике правонарушений.





— Пенсионерка круглосуточно продает насвай через окно собственной квартиры, расположенной на первом этаже, — резюмировали участники собрания.





— Участковому инспектору рекомендовано взять гражданку на особый контроль. Кроме того, пожилую женщину обязали в течение месяца отмечаться по месту жительства. В случае неисполнения решения комиссии пенсионерку привлекут к административной ответственности.





По словам самой нарушительницы, на незаконный промысел она решилась из-за маленькой пенсии.





Артур Власов