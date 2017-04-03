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В Усть-Каменогорске пенсионерка продавала школьникам насвай из окна своей квартиры

3 апреля 2017, 17:20

По словам 82-летней женщины, на незаконный промысел она решилась из-за маленькой пенсии.

Члены партии "Нур Отан" провели рейд по местам реализации насвая и вычислили 82-летнюю женщину, продававшую жевательный табак школьникам прямо из окна собственной квартиры. Пенсионерку пригласили на совет по профилактике правонарушений и вынесли ей последнее предупреждение, передает корреспондент YK-news.kz.

Несанкционированная продажа насвая уже длительное время находится на особом контроле у общественников. Горожане возмущаются тем, что далекую от санитарных норм табачную продукцию открыто предлагают всем желающим, а ушлых торговцев никто не наказывает. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, члены городского филиала партии "Нур Отан" организовали рейд по местам продажи насвая.

В ходе мероприятия активисты вычислили квартиру, в которой 82-летняя пенсионерка круглосуточно продает жевательный табак, в том числе школьникам. Женщину пригласили на совет по профилактике правонарушений.

— Пенсионерка круглосуточно продает насвай через окно собственной квартиры, расположенной на первом этаже, — резюмировали участники собрания.

— Участковому инспектору рекомендовано взять гражданку на особый контроль. Кроме того, пожилую женщину обязали в течение месяца отмечаться по месту жительства. В случае неисполнения решения комиссии пенсионерку привлекут к административной ответственности.

По словам самой нарушительницы, на незаконный промысел она решилась из-за маленькой пенсии.

Артур Власов
Фото Pavel Khorenyan

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