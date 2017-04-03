Состоялось очередное заседание Алматинского городского штаба по вопросам технического регулирования и метрологии

В городе Алматы состоялось заседание Алматинского городского штаба (АГШ) по обсуждению вопросов:

- доказательной базы межгосударственных и национальных стандартов в рамках ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»;

- соответствия реализуемого в г. Алматы ГСМ требованиям ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;

- соблюдения АЗС города Алматы требований ЗРК «Об обеспечении единства измерений».

В работе АГШ приняли участие члены штаба, в том числе руководители филиалов подведомственных предприятии КТРМ, эксперты Палаты предпринимателей, АО «КазДорНИИ», производители дорожно-строительных материалов, руководители и специалисты АЗС города, а также органов по подтверждению соответствия продукции (услуг).

Данная площадка позволила участникам АГШ обсудить доказательную базу межгосударственных и национальных стандартов в рамках технического регламента ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», где руководители подразделений АО «КазДорНИИ» озвучили существующие проблемы относительно нее. В их числе вопросы:

1) сохранения действия национальных стандартов в связи с вводом межгосударственных стандартов, взаимосвязанных с ТР ТС 014/2011, в ряде которых даются ссылки на нормы национального законодательства, и их отмена может привести к серьезным и опасным последствиям для автодорожной отрасли республики в целом;

2) применения национальных стандартов государств-членов ЕАЭС на дорожно-строительные материалы, обеспечивающие реализацию требований пунктов 10.1 и 14.2 ТР ТС 014/2011, а также основных и дополнительных показателей межгосударственных стандартов доказательной базы с учетом климатических и иных значимых условий Казахстана.

Также в рамках АГШ озвучены итоги государственного контроля за качеством и количеством реализуемого в г.Алматы автомоторного топлива за 2016 год, где контроль проводился на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и ЗРК «Об обеспечении единства измерений».

На вопросы предпринимателей «Как осуществляется государственный контроль?» и «Как выбираются предприятия для проверки?», специалистами ДКТРМ даны детальные разъяснения требовании Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан.