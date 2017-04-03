Казахстан и Азербайджан подписали ряд документов
3 апреля 2017, 17:31
Напомним, что сегодня продолжается официальный визит Президента Казахстана в Азербайджан.
В рамках официального визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Азербайджан между правительствами двух стран подписан ряд документов в различных сферах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Баку.
Нурсултан Назарбаев и Ильхам Алиев подписали Совместную декларацию глав государств Казахстана и Азербайджана.
Между АО НК "КТЖ" и ЗАО "АЖД" подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве в области логистики и железнодорожного транспортного машиностроения.
Программу сотрудничества на 2017-2018 годы подписали внешнеполитические ведомства двух стран.
Также подписан Протокол между Правительствами РК и АР о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между Правительствами Казахстана и Азербайджана об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 16 сентября 1996 года. Кроме того, подписаны Соглашения о международном автомобильном сообщении, о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.
Автор: Бекбау Тайманов
Фото МИА Казинформ
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