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Президент Казахстана награжден орденом Гейдара Алиева

3 апреля 2017, 17:33

Церемония вручения ордена прошла сегодня.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении президента Казахстана Нурсултана Назарбаева орденом Гейдара Алиева, передает Trend.az.

Нурсултан Назарбаев награжден орденом Гейдара Алиева за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном. Церемония вручения ордена прошла сегодня.

"Президент Казахстана выразил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву признательность по случаю награждения самой высокой наградой Азербайджана", - говорится в сообщении.

Фото: day.az

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