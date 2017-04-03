Infiniti раскрыла дизайн нового QX80

Нынешний Infiniti QX80 выпускается, фактически, с 2010 года, но до рестайлинга 2014 года флагманский внедорожник продавался под именем QX56.

11 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке состоится мировая премьера внедорожника Infiniti QX80 Monograph. Автопроизводитель пока не сообщает никаких подробностей, но, судя по всему, это будет прототип серийной модели нового поколения.





На данный момент опубликованы только несколько изображений. Самые информативные из них раскрывают совершенно иной дизайн лицевой части и задних фонарей.





Нынешний Infiniti QX80 выпускается, фактически, с 2010 года, но до рестайлинга 2014 года флагманский внедорожник продавался под именем QX56. Премиальная модель построена на базе внедорожника Nissan Armada, который пережил смену поколений – впрочем, весьма условную – в прошлом году. Судя по тому, что мы видим на тизерах, теперь Nissan хочет увеличить визуальную разницу между QX80 и Armada/Patrol.





Текст: Александр Орехов Фото: Infiniti



