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Новости за сегодня

Казахстан и Азербайджан подписали ряд документов

 

В рамках официального визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Азербайджан между правительствами двух стран подписан ряд документов в различных сферах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Баку.

Нурсултан Назарбаев и Ильхам Алиев подписали Совместную декларацию глав государств Казахстана и Азербайджана.

Между АО НК «КТЖ» и ЗАО «АЖД» подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве в области логистики и железнодорожного транспортного машиностроения.

Программу сотрудничества на 2017-2018 годы подписали внешнеполитические ведомства двух стран.

Также подписан Протокол между Правительствами РК и АР о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между Правительствами Казахстана и Азербайджана об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 16 сентября 1996 года. Кроме того, подписаны Соглашения о международном автомобильном сообщении, о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.

 

Бекбау Тайманов

 

3 апреля 2017, 17:36
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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