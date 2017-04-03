Изменение цен на продовольственные товары в марте 2017 года

Цены на продовольственные товары в марте 2017г. по сравнению с мартом 2016г. выросли на 9,7%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 25,9%, крупы - на 21,9%, кондитерские изделия - на 14,7, хлеб - на 12,7%, алкогольные напитки - на 10,4%, фрукты и овощи - на 10,3%, булочные и мучные изделия - на 9,6%, рыбу и морепродукты - на 8,4%, масла и жиры - на 7,4%, молочные продукты - на 7,3%, муку - на 7%, макаронные изделия - на 6,9%, сахар - на 0,9%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 9,3%. Уровень цен на говядину и мясо птицы стал выше по 11,9%, баранину - на 8,6%, свинину - на 7,7%, конину - на 6%, колбасные изделия - на 5,3%.

Средние цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан в марте 2017 года Цены в тенге за килограмм Средние цены в марте 2016г. средние минимальные максимальные разрыв, раз город цена город цена Мука пшеничная первого сорта 120 Павлодар 88 Актау 159 1,8 112 Хлеб пшеничный из муки первого сорта 126 Тараз Шымкент 100 Актау 156 1,6 109 Вермишель 253 Тараз 203 Актау 387 1,9 236 Рис 288 Кызылорда 202 Астана 397 2,0 287 Крупа манная 214 Караганда 171 Астана 292 1,7 193 Крупа гречневая 425 Павлодар 346 Астана 560 1,6 321 Говядина лопаточно-грудная часть 1 348 Уральск 1 200 Астана 1 520 1,3 1176 Масло сливочное 1 816 Павлодар 1 492 Актау 2 750 1,8 1580 Масло подсолнечное, литр 433 Павлодар 374 Актау 476 1,3 422 Молоко сырое, литр 182 Кокшетау 110 Алматы 224 2,0 178 Яйца, десяток 276 Караганда 210 Алматы 333 1,6 257 Картофель 109 Павлодар 77 Кызылорда 133 1,7 77 Яблоки 339 Шымкент 270 Актау 464 1,7 349 Капуста белокочанная 92 Павлодар 63 Актау 137 2,2 92 Сахар-песок 239 Караганда 215 Талдыкорган 257 1,2 238 Чай 2 838 Актобе 2 443 Костанай 3 203 1,3 2247

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.