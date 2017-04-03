Изменение цен на продовольственные товары в марте 2017 года
Цены на продовольственные товары в марте 2017г. по сравнению с мартом 2016г. выросли на 9,7%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 25,9%, крупы - на 21,9%, кондитерские изделия - на 14,7, хлеб - на 12,7%, алкогольные напитки - на 10,4%, фрукты и овощи - на 10,3%, булочные и мучные изделия - на 9,6%, рыбу и морепродукты - на 8,4%, масла и жиры - на 7,4%, молочные продукты - на 7,3%, муку - на 7%, макаронные изделия - на 6,9%, сахар - на 0,9%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 9,3%. Уровень цен на говядину и мясо птицы стал выше по 11,9%, баранину - на 8,6%, свинину - на 7,7%, конину - на 6%, колбасные изделия - на 5,3%.
|
Средние цены на основные продовольственные товары
в Республике Казахстан в марте 2017 года
|
|
Цены в тенге за килограмм
|
Средние цены
в марте 2016г.
|
средние
|
минимальные
|
максимальные
|
разрыв, раз
|
город
|
цена
|
город
|
цена
|
Мука пшеничная первого сорта
|
120
|
Павлодар
|
88
|
Актау
|
159
|
1,8
|
112
|
Хлеб пшеничный из муки первого сорта
|
126
|
Тараз Шымкент
|
100
|
Актау
|
156
|
1,6
|
109
|
Вермишель
|
253
|
Тараз
|
203
|
Актау
|
387
|
1,9
|
236
|
Рис
|
288
|
Кызылорда
|
202
|
Астана
|
397
|
2,0
|
287
|
Крупа манная
|
214
|
Караганда
|
171
|
Астана
|
292
|
1,7
|
193
|
Крупа гречневая
|
425
|
Павлодар
|
346
|
Астана
|
560
|
1,6
|
321
|
Говядина лопаточно-грудная часть
|
1 348
|
Уральск
|
1 200
|
Астана
|
1 520
|
1,3
|
1176
|
Масло сливочное
|
1 816
|
Павлодар
|
1 492
|
Актау
|
2 750
|
1,8
|
1580
|
Масло подсолнечное, литр
|
433
|
Павлодар
|
374
|
Актау
|
476
|
1,3
|
422
|
Молоко сырое, литр
|
182
|
Кокшетау
|
110
|
Алматы
|
224
|
2,0
|
178
|
Яйца, десяток
|
276
|
Караганда
|
210
|
Алматы
|
333
|
1,6
|
257
|
Картофель
|
109
|
Павлодар
|
77
|
Кызылорда
|
133
|
1,7
|
77
|
Яблоки
|
339
|
Шымкент
|
270
|
Актау
|
464
|
1,7
|
349
|
Капуста белокочанная
|
92
|
Павлодар
|
63
|
Актау
|
137
|
2,2
|
92
|
Сахар-песок
|
239
|
Караганда
|
215
|
Талдыкорган
|
257
|
1,2
|
238
|
Чай
|
2 838
|
Актобе
|
2 443
|
Костанай
|
3 203
|
1,3
|
2247
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.
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