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Новости за сегодня

Изменение цен на продовольственные товары в марте 2017 года

 

Цены на продовольственные товары в марте 2017г. по сравнению с мартом 2016г. выросли на 9,7%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 25,9%, крупы - на 21,9%, кондитерские изделия - на 14,7, хлеб - на 12,7%, алкогольные напитки - на 10,4%, фрукты и овощи - на 10,3%, булочные и мучные изделия - на 9,6%, рыбу и морепродукты - на 8,4%, масла и жиры - на 7,4%, молочные продукты - на 7,3%, муку - на 7%, макаронные изделия - на 6,9%, сахар - на 0,9%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 9,3%. Уровень цен на говядину и мясо птицы стал выше по 11,9%, баранину - на 8,6%, свинину - на 7,7%, конину - на 6%, колбасные изделия - на 5,3%.

 

Средние цены на основные продовольственные товары

в Республике Казахстан в марте 2017 года

 

Цены в тенге за килограмм

Средние цены

в марте 2016г.

средние

минимальные

максимальные

разрыв, раз

город

цена

город

цена

Мука пшеничная первого сорта

120

Павлодар

88

Актау

159

1,8

112

Хлеб пшеничный из муки первого сорта

126

Тараз Шымкент

100

Актау

156

1,6

109

Вермишель

253

Тараз

203

Актау

387

1,9

236

Рис

288

Кызылорда

202

Астана

397

2,0

287

Крупа манная

214

Караганда

171

Астана

292

1,7

193

Крупа гречневая

425

Павлодар

346

Астана

560

1,6

321

Говядина лопаточно-грудная часть

1 348

Уральск

1 200

Астана

1 520

1,3

1176

Масло сливочное

1 816

Павлодар

1 492

Актау

2 750

1,8

1580

Масло подсолнечное, литр

433

Павлодар

374

Актау

476

1,3

422

Молоко сырое, литр

182

Кокшетау

110

Алматы

224

2,0

178

Яйца, десяток

276

Караганда

210

Алматы

333

1,6

257

Картофель

109

Павлодар

77

Кызылорда

133

1,7

77

Яблоки

339

Шымкент

270

Актау

464

1,7

349

Капуста белокочанная

92

Павлодар

63

Актау

137

2,2

92

Сахар-песок

239

Караганда

215

Талдыкорган

257

1,2

238

Чай

2 838

Актобе

2 443

Костанай

3 203

1,3

2247

 

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.

 

3 апреля 2017, 17:40
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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