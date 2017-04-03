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Любовь в Индии оказалась смертоноснее терроризма

3 апреля 2017, 17:44

Частично именно из-за любви произошло 79 тысяч самоубийств.

Любовь в Индии стала причиной более 38 тысяч смертей в период с 2000 по 2015 годы, обогнав по этому показателю терроризм, передает Лента.ру со ссылкой на The Times of India.

Как отмечает издание, в официальных полицейских сводках любовь может быть указана как причина убийства или суицида. При этом за тот же период террористические акты унесли жизни лишь 20 тысяч индийцев.

По официальной статистике, частично именно из-за любви произошло 79 тысяч самоубийств. Кроме того, «по причине женитьбы» в стране также было совершено 260 тысяч похищений женщин.

«Чтобы понять этот всплеск насилия, мешающий свободе выбора в вопросах заключения брака, нужно понять патриархальный уклад общества и кастовую систему», — рассказал изданию профессор Ума Чакрваварти, занимающийся исследованием гендерных ролей.

По его словам, жесткая общественная структура Индии может выжить только путем насилия над теми, кто подвергает сомнению патриархальный уклад.

Фото: Danish Ismail / Reuters

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