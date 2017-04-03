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Новости за сегодня

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-марте 2017 года

 

В марте 2017 года по сравнению с декабрем предыдущего года цены предприятий-производителей повысились на 6,2%. Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 10,1%, обрабатывающей - на 2,1%. Произведенная продукция подорожала на 6,4%, услуги промышленного характера - на 4,4%.

 

Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции

в процентах, прирост +, снижение -

 

Март 2017г. к

Январь-март 2017г.

к январю-марту 2016г.

февралю 2017г.

марту 2016г.

декабрю 2016г.

декабрю 2015г.

Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера

-0,5

26,7

6,2

22,6

27,6

Произведенная продукция

-0,6

29,3

6,4

24,3

30,4

Средства производства

0,6

12,1

3,3

10,5

10,3

Продукция промежуточного потребления

-0,8

34,9

7,4

27,0

36,0

Потребительские товары

0,4

5,5

1,2

12,4

6,8

Услуги промышленного характера

0,1

5,7

4,4

8,2

5,5

 

За период с начала года цены предприятий-производителей на металлические руды стали выше на 14,8%, нефть - на 10,7%, мазут - на 5,6%, газ природный - на 5,5%, топливо дизельное и уголь - по 4,6%, бензин - на 4,2%, пропан и бутан сжиженные - на 1,6%.

Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 10,6%, цинк - на 3,7%, прокат черных металлов - на 3,3%, медь - на 0,8%, их снижение - на благородные металлы на 2,5%, алюминий - на 0,6%.

Повышение цен производителей наблюдалось на молочные продукты и чай по 5%, мясо скота - на 4,8%, рис - на 2,3%, хлеб - на 1,3%, муку ржаную и маргарин - по 0,8%, их снижение - на крупы на 5,8%, сахар - на 5,4%, рыбу и муку пшеничную - по 3,4%, масло растительное - на 1,5%.

 

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3 апреля 2017, 17:45
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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