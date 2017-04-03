Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-марте 2017 года

В марте 2017 года по сравнению с декабрем предыдущего года цены предприятий-производителей повысились на 6,2%. Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 10,1%, обрабатывающей - на 2,1%. Произведенная продукция подорожала на 6,4%, услуги промышленного характера - на 4,4%.

Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в процентах, прирост +, снижение - Март 2017г. к Январь-март 2017г. к январю-марту 2016г. февралю 2017г. марту 2016г. декабрю 2016г. декабрю 2015г. Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера -0,5 26,7 6,2 22,6 27,6 Произведенная продукция -0,6 29,3 6,4 24,3 30,4 Средства производства 0,6 12,1 3,3 10,5 10,3 Продукция промежуточного потребления -0,8 34,9 7,4 27,0 36,0 Потребительские товары 0,4 5,5 1,2 12,4 6,8 Услуги промышленного характера 0,1 5,7 4,4 8,2 5,5

За период с начала года цены предприятий-производителей на металлические руды стали выше на 14,8%, нефть - на 10,7%, мазут - на 5,6%, газ природный - на 5,5%, топливо дизельное и уголь - по 4,6%, бензин - на 4,2%, пропан и бутан сжиженные - на 1,6%.

Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 10,6%, цинк - на 3,7%, прокат черных металлов - на 3,3%, медь - на 0,8%, их снижение - на благородные металлы на 2,5%, алюминий - на 0,6%.

Повышение цен производителей наблюдалось на молочные продукты и чай по 5%, мясо скота - на 4,8%, рис - на 2,3%, хлеб - на 1,3%, муку ржаную и маргарин - по 0,8%, их снижение - на крупы на 5,8%, сахар - на 5,4%, рыбу и муку пшеничную - по 3,4%, масло растительное - на 1,5%.