Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-марте 2017 года
В марте 2017 года по сравнению с декабрем предыдущего года цены предприятий-производителей повысились на 6,2%. Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 10,1%, обрабатывающей - на 2,1%. Произведенная продукция подорожала на 6,4%, услуги промышленного характера - на 4,4%.
|
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Март 2017г. к
|
Январь-март 2017г.
к январю-марту 2016г.
|
февралю 2017г.
|
марту 2016г.
|
декабрю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера
|
-0,5
|
26,7
|
6,2
|
22,6
|
27,6
|
Произведенная продукция
|
-0,6
|
29,3
|
6,4
|
24,3
|
30,4
|
Средства производства
|
0,6
|
12,1
|
3,3
|
10,5
|
10,3
|
Продукция промежуточного потребления
|
-0,8
|
34,9
|
7,4
|
27,0
|
36,0
|
Потребительские товары
|
0,4
|
5,5
|
1,2
|
12,4
|
6,8
|
Услуги промышленного характера
|
0,1
|
5,7
|
4,4
|
8,2
|
5,5
За период с начала года цены предприятий-производителей на металлические руды стали выше на 14,8%, нефть - на 10,7%, мазут - на 5,6%, газ природный - на 5,5%, топливо дизельное и уголь - по 4,6%, бензин - на 4,2%, пропан и бутан сжиженные - на 1,6%.
Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 10,6%, цинк - на 3,7%, прокат черных металлов - на 3,3%, медь - на 0,8%, их снижение - на благородные металлы на 2,5%, алюминий - на 0,6%.
Повышение цен производителей наблюдалось на молочные продукты и чай по 5%, мясо скота - на 4,8%, рис - на 2,3%, хлеб - на 1,3%, муку ржаную и маргарин - по 0,8%, их снижение - на крупы на 5,8%, сахар - на 5,4%, рыбу и муку пшеничную - по 3,4%, масло растительное - на 1,5%.
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