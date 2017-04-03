Президент Казахстана награжден орденом Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении президента Казахстана Нурсултана Назарбаева орденом Гейдара Алиева, передает Trend.az.

Нурсултан Назарбаев награжден орденом Гейдара Алиева за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном. Церемония вручения ордена прошла сегодня.

«Президент Казахстана выразил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву признательность по случаю награждения самой высокой наградой Азербайджана», - говорится в сообщении.