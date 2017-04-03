Президент Казахстана награжден орденом Гейдара Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении президента Казахстана Нурсултана Назарбаева орденом Гейдара Алиева, передает Trend.az.
Нурсултан Назарбаев награжден орденом Гейдара Алиева за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном. Церемония вручения ордена прошла сегодня.
«Президент Казахстана выразил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву признательность по случаю награждения самой высокой наградой Азербайджана», - говорится в сообщении.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.