Президент Ильхам Алиев: Позиции Азербайджана и Казахстана по всем обсуждаемым вопросам полностью совпадают

Позиции Азербайджана и Казахстана по всем обсуждаемым вопросам полностью совпадают. Об этом в понедельник сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в расширенном составе с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, находящимся с официальным визитом в Баку.

Поприветствовав Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, гостей, глава государства поблагодарил их за то, что приняли приглашение и прибыли с визитом в Азербайджан.

«Этот визит имеет большое значение для еще большего укрепления дружественных, братских отношений между нашими странами. Я в первую очередь еще раз хочу Вас поздравить по случаю избрания Казахстана членом Совета безопасности ООН. Это означает признание роли Казахстана в вопросах мирового масштаба, Вашего личного авторитета и выдвинутых вами инициатив для укрепления мира не только в нашем регионе, но и в целом на планете. Мы очень довольны развитием наших отношений, мы постоянно поддерживаем связь. Сегодня мы уже провели обмен мнениями по ряду вопросов. Мы приступили к этой работе вчера вечером, и уже состоявшийся обмен мнениями свидетельствует о том, что наши позиции по всем обсуждаемым вопросам полностью совпадают. Мы подробно обсудили наше активное взаимодействие в сфере политики, хорошие перспективы в экономической, транспортной сферах, и сейчас мы продолжим дискуссию с участием делегаций», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что принятые сегодня решения позволят существенно увеличить за короткий срок товарооборот и создать новые условия с точки зрения регионального сотрудничества.

«Как Казахстан, так и Азербайджан осуществляют большую работу для укрепления регионального сотрудничества посредством конкретных транспортных, энергетических проектов, проектов в связи с экономическим развитием. Мне также приятно, что между нашими компаниями начинается взаимное вложение инвестиций и уже приносит хорошие результаты. На мой взгляд, Ваш визит и решения, которые будут приняты, также будут стимулировать частный сектор для увеличения объема инвестиций. Хочу еще раз поприветствовать Вас и выразить уверенность в том, что этот визит пройдет очень успешно и еще более сблизит наши страны. Добро пожаловать», - сказал глава государства.